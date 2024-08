Aseguran que no se perdió el celular de Fabiola Yañez: "Tiene la nube, tiene todo"

Luego de que trascendiera hace una semana que el teléfono celular de Fabiola Yáñez se habría extraviado, este domingo el ex diputado y esposo de Mariana Gallego -la representante legal de la ex Primera Dama-, Mauricio D'Alessandro , realizó declaraciones radiales para desmentir la pérdida del dispositivo.

Según publica Noticias Argentinas, el también letrado precisó en diálogo con Splendid Am 990 que "no existe nunca en una denuncia pruebas tan claras e inevitables" como en la causa que inició Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género.