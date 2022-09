Ampliación de la Corte: qué dijeron Cornejo y Fernández Sagasti

La legisladora se refirió a la búsqueda de acuerdos. "Hubo muchos senadores que presentaron sus diferentes visiones y llegamos a un consenso. Desde la oposición decidieron no presentarse a este debate. Cuando se pide acuerdos y consensos hay que tener la voluntad de consensuar. El consenso que quieren es que no hablemos del Poder Judicial de la Argentina", sostuvo.

"Entendemos que hay que debatir seria e institucionalmente desde la política, no desde la política partidaria. Hay que reconocer que funciona mal y hay una insatisfacción de la ciudadanía con el Poder Judicial. La Corte no puede resolver fácticamente las 30 mil causas que hay por año. De los 8 mil ciudadanos que van en búsqueda de Justicia, solo el 2% tienen sentencia con fundamentos y las demás son rechazadas. Como dijo Aída Kemelmajer, la justicia que llega tarde no es justicia", señaló.

Por su parte, Cornejo aseguró que Juntos por el Cambio no defiende a la Corte ni a sus miembros. "Defendemos el sistema republicano, la división de poderes y que no sea atacada. Si se considera que tres son mafiosos y otro corporativo, hay un mecanismo constitucional para condenar a un mafioso: deberían presentar un juicio político, y no necesariamente el remedio tiene que ser ampliar para completar más en vez de sancionar a los que funcionan mal", manifestó.

SDOR. ALFREDO CORNEJO - SESIÓN ESPECIAL 22-09-22

"La mejor forma de empatizar con el ciudadano común es qué pensamos del funcionamiento de la Justicia. La Justicia no funciona bien en la Argentina. Requieren reformas, gestión, mejorar los rendimientos. En general, la justicia está mal valorada. Las razones por las que cada uno hizo su experiencia, en general es porque no le atendieron rápidamente el divorcio, la ejecución cambiaria no prosperó, el homicidio que no se esclareció, etc. No son por las razones de Comodoro Py o la Corte Suprema", consideró el ex gobernador.

Asimismo, resaltó que las quejas de la ciudadanía son con la justicia ordinaria y las instancias preliminares. "Manipular el debate que por el desprestigio de la Justicia necesitamos ampliar la Corte, no creo que valga el argumento. Es parte de un pacto democrático modificar la Justicia, pero no puede ser para la impunidad de los funcionarios", expuso.