Amenazaron de muerte a Eduardo Feinmann y su familia

El periodista Eduardo Feinmann , conductor de LN+ y Radio Mitre, denunció haber recibido amenazas de muerte a través de la red social X (ex “Twitter”). El vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó la solidaridad del Gobierno en una conferencia de prensa desde la Casa Rosada. “Repudiamos todo tipo de agresión, no solo contra este periodista sino contra todo el periodismo en general y también contra todo ciudadano”, afirmó Adorni, destacando la importancia de proteger la libertad de expresión en Argentina.

Feinmann, quien ya había sufrido una amenaza similar semanas atrás, publicó en sus redes sociales la denuncia: “Las amenazas de muerte no me amedrentan. Obvio se investigarán”. El mensaje intimidatorio, enviado por el usuario “Chelo Discapacidad” en X, incluía amenazas contra su familia, e incluso, Javier Milei. “Te informo que si seguís hablando a favor de Javier Milei te voy a matar, y a tu familia, y lo mismo le va a pasar a Javier Milei”.

El respaldo en redes sociales fue extenso. La legisladora Graciela Ocaña condenó enérgicamente cualquier forma de intimidación y subrayó que "La Argentina no se construye con amenazas y sin libertad de expresión". El ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, brindó su apoyo destacando que "las voces valientes no se callan nunca". La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado condenando las amenazas a Feinmann y alertando sobre la violencia hacia la prensa en general. El hombre de confianza del presidente Javier Milei, Fernando Cerimedo, también respaldó al periodista.