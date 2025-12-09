Alfredo Cornejo y el vínculo político con sus vicegobernadoras en cada mandato

A dos años del comienzo de la gestión del gobernador Alfredo Cornejo al frente de la provincia de Mendoza , un repaso del vínculo con su vice Hebe Casado , con quien transita una convivencia política más armónica que la que construyó en su primer mandato con Laura Montero . Cómo ha sido el vínculo del mandatario con sus vicegobernadoras.

Entre 2015 y 2019 , Cornejo compartió la cúpula del Ejecutivo con Montero, la ingeniera que se convirtió en la primera mujer en ocupar la Vicegobernación de Mendoza. Aquella relación es recordada por tensiones internas producto de agendas y estilos de conducción diferentes que no pudieron ocultar. En 2023 , al volver a la Casa de Gobierno, el radical encontró en Casado una socia y aliada en la Legislatura.

Montero llegó a un cargo histórico para la provincia y buscó darle su impronta a la Legislatura . La radical cobista promovió la participación ciudadana, la modernización y el acceso a la información. En ese recorrido, las diferencias y choques con Cornejo no tardaron en evidenciarse en fricciones y críticas que trascendieron al ámbito público.

La relación con el mandatario se fue tensando a medida que fue pasando la gestión, que se extendió de 2015 a 2019. En palabras de la propia Montero, el vínculo fue “difícil por momentos ”. Al Gobernador no le gustaban algunas decisiones que tomaba su vice, mientras que ella resistía en el estrecho margen político que le dejaba el liderazgo del Gobernador.

Uno de los temas que los dividió fue la ampliación de la Suprema Corte. Montero criticó la iniciativa de Cornejo de llevar de 7 a 9 los miembros del máximo tribunal y llegó a decir que estaba “manchada por intereses circunstanciales”, luego de un acuerdo con el peronismo. La entonces vicegobernadora, en cambio, impulsaba la reforma de la Constitución provincial y Cornejo declaraba que no era necesario ese camino para cambiar el número de integrantes de la Corte.

Código contravencional - Laura Montero Laura Montero buscó modernizar la Legislatura. Foto: Axel Lloret

El proyecto de ley de Ética Pública fue otro de los motivos de chispazos internos. La exvicegobernadora impulsó el suyo en 2016, en medio de una polémica por declaraciones juradas de funcionarios con valores insólitos de sus bienes. Hasta entonces, existía un decreto del exgobernador Francisco 'Paco' Pérez que sólo obligaba al Poder Ejecutivo a declarar su patrimonio, y se buscaba extenderlo a los funcionarios de los tres poderes del Estado, los municipios, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y Superintendencia General de Irrigación, entre otros organismos.

Además, Montero le pedía más presencia femenina en lugares de Justicia, como también en el gabinete del Gobierno, un reclamo que hizo allá por 2015. En esa conformación del equipo se destacó que no se incluyó a ningún “monterista”.

De esta manera, la dupla política finalizó la gestión sin sobresaltos y supo marcar un camino histórico que siguió Cornejo en su segundo mandato al volver a elegir a una mujer para la Vicegobernación, luego del paso de Rodolfo Suarez por la Casa de Gobierno.

Segundo mandato: la aliada Hebe Casado

En su segunda etapa, el vínculo con Hebe Casado transita por un carril de mayor sintonía política. La sanrafaelina que se reconoce como liberal se muestra muy alineada con el presidente Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA), con quien el mandatario firmó una alianza para los últimos comicios legislativos.

hebe casado,legislatura,senado Hebe Casado, con un rol participativo en el Senado.

La médica integró la fórmula de Frente Cambia Mendoza (CM) en las elecciones de 2023 vinculada al PRO en ese momento, apadrinada por Patricia Bullrich. Al elegirla como su segunda, el Gobernador destacó su perfil profesional ligado a la actividad privada y su figura con arraigo territorial, en este caso, el sur.

Además de apoyar los proyectos del Ejecutivo en la Legislatura, su carácter combativo en las redes sociales la ha llevado a tener más de una polémica al defender la gestión de manera férrea y sin miramientos, con un estilo más tuitero que institucional.

Este año su rol no se agotó en el Senado. Casado salió del vorágine mundo de X y tuvo un importante papel en el entramado de la alianza de CM con LLA para las elecciones 2025 en las que triunfaron ampliamente. La vice empezó a intervenir con conversaciones directas con Milei cuando comenzaron los “teléfonos descompuestos” que podían hacer tambalear la posibilidad de un acuerdo.

bunker cambia mendoza, la libertad avanza, LLA, CM, elecciones legislativas 2025 alfredo cornejo, hebe casado La complicidad entre Hebe Casado y Alfredo Cornejo. Foto: Yemel Fil

Así, Cornejo en su segundo mandato está acompañado por una vicegobernadora en sintonía con la conducción provincial, aliada en la Legislatura para impulsar los proyectos oficialistas, incluidos los vinculados a la minería -fundamentales para el Ejecutivo en esta etapa de gobierno- y con un rol activo como nexo dentro de la alianza a nivel nacional.

La experiencia de Alfredo Cornejo con dos vicegobernadoras deja abierta la pregunta sobre si habrá una continuidad de la paridad en la dulpa gubernamental, independientemente del color político que los suceda en el poder provincial.