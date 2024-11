Alfredo Cornejo participó del homenaje a Daniel Ostropolsky

image.png

El presidente de la entidad que nuclea a profesionales del derecho de la comunidad judía expresó su admiración por Daniel Ostropolsky, a quien definió como parte de “la gente dedicada a la consecución de la paz; la gente dedicada a la consecución de la tolerancia; la gente dedicada a la vida por sobre la muerte“.

Inmerso en el clima emotivo que sobrevolaba la sala, al hablar, el Gobernador recordó a Ostropolsky participando en distintos ámbitos “sin sectarismos de ningún tipo“ y como un “gran precursor, un trabajador, respetado en su faz profesional, pero también reconocido en su faz política”. En este sentido, resaltó que “fue un gran militante radical que contribuyó a la rica historia de la UCR de Mendoza”.

Después poner en valor la capacidad y las convicciones de Daniel Ostropolsky, Cornejo le dedicó un párrafo especial al tiempo que compartió con él, en sus últimos años, cuando junto a la actual ministra de Energía de la Provincia y ex diputada nacional, Jimena Latorre, elaboraron y presentaron un proyecto de ley para despenalizar la eutanasia, y el debate público sobre esta temática los llevó a presentarse juntos en distintos foros.

Trabajar para que el Congreso de la Nación convierta esa iniciativa en ley “es el mejor homenaje que podemos hacer”, afirmó el Gobernador, y rescató el argumento que Ostropolsky dejó al respecto en el último debate en el que participó: “Esta ley es relevante, es oportuna y es necesaria. Y esta es la ley que hace falta. El silencio que causa su falta solo consigue amplificar los lamentos de quienes sufren por tal ausencia”.

image.png

Sobre Daniel Ostropolsky

Daniel Eduardo Ostropolsky, reconocido dirigente radical y abogado mendocino, nació en Mendoza el 14 de julio de 1949 y falleció en septiembre el 13 de septiembre de del año 2022, a los 73 años.

Egresó de la Universidad Nacional de la Plata como abogado. Ocupó diversos cargos en la actividad privada y pública, fue parte el primer gobierno provincial en el regreso de la democracia, en la gestión de Santiago Felipe Llaver; director del Banco de la Nación Argentina; miembro de la Junta Consultiva del Banco Latinoamericano de Exportaciones SA (BLADEX); presidente del Colegio de Abogados de Mendoza, integrante del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y único representante de los abogados del interior del país, entre otros.

Daniel Ostropolsky padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Durante sus últimos años de vida se dedicó a luchar y trabajar por una ley para legalizar la eutanasia. Este trabajo culminó en la presentación de proyectos en el Congreso de la Nación que esperan su tratamiento. Uno, de autoría del Gobernador Alfredo Cornejo junto a Mariana Juri, y otro, impulsado por la ministra Jimena Latorre.

image.png

Ostropolsky promovió el debate público por esta ley en Argentina en una carta abierta publicada en sus redes sociales en mayo de 2021.

“La sociedad tiene que hacerse eco del reclamo de la gente que padece enfermedades terminales, que son absolutamente crueles y que el ensañamiento a través de la prolongación de la vida por medios mecánicos o químicos lo único que hace es prolongar el sufrimiento”, expresó.

Sobre la ELA, dijo: “Lo que se muere son las células motoras, pero no las sensitivas. Tiene algo que es penoso, que implica perder la dignidad personal y yo, como ciudadano, abogado, padre y abuelo quiero tener la libertad de poder elegir y no tener que resignarme a una vida que no es la que quiero para mí ni para mi familia ni mis seres queridos”.

En este sentido, reflexionó: “¿Qué es la muerte? Hay que desdramatizar a la muerte como algo terrible o trágico. Es la culminación de la vida, que no es tan terrible, sino que es la aceptación cultural de que la vida se tiene que terminar”.