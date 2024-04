Alfredo Cornejo: "El Gobierno nacional tiene un criterio ideológico, yo trato de ser más práctico"

" El criterio del Gobierno es ideológico, y yo soy más práctico . Está bien que tengamos nuestros propios efectores de salud, pero hay cosas que necesitamos de Nación. El gobierno, en sus competencias, tiene que ver de resolver cuanto antes esta situación. Hay operaciones pediátricas que tienen insumos que si no estabilizan la economía no se van a poder hacer", recalcó.

El primer mandatario aseguró que, en parte, acompaña la visión del Poder Ejecutivo Nacional. " Algunas cosas yo las comparto, las apruebo . Pero hay zonas donde la competencia no se puede dar. Son zonas alejadas de los centros urbanos, entonces no hay mercado para esa zona", esgrimió.

image.png "Está bien que tengamos nuestros propios efectores de salud, pero hay cosas que necesitamos de Nación", afirmó el gobernador Alfredo Cornejo en General Alvear.

El apoyo de Alfredo Cornejo

"Es imprescindible acompañar al Gobierno en esta primera etapa. Yo no soy de ese partido político. Yo no apoyé a este presidente en las PASO ni en las generales, pero sí creo que el el país no puede perder cuatro años más de decaimiento económico y por eso estamos un poco apoyando hoy, tomando los recaudos para defender a Mendoza ante todo", sostuvo Cornejo.