Alfredo Cornejo: "Brasil necesita muchísimo potasio y Mendoza puede suministrárselo"

O Brasil está se movimentando para garantir mais potássio para o agro, um insumo essencial para manter a produtividade das lavouras. Hoje, o país importa 95% do potássio que consome. A boa notícia é que a Argentina pode virar uma parceira estratégica, com logística mais barata e fornecimento mais seguro. Esse reforço é chave para programas como o Caminho Verde Brasil, que vai recuperar até 40 milhões de hectares de pastagens degradadas. E vem mais por aí: um Fórum Empresarial vai aproximar governos e setor privado dos dois países, com foco em atrair investimentos e fortalecer a cooperação no setor.

