Alfredo Cornejo anunció inversiones por USD250 millones en energía solar

Además, ambos proyectos, los primeros a gran escala en la provincia, acompañan la diversificación productiva de Mendoza, embarcada en una fuerte estrategia de transición energética y desarrollos mineros.

“Desde Genneia nos sentimos orgullosos de ser la empresa líder en energías renovables en el país y este anuncio de inversiones por 250 millones de dólares en la provincia de Mendoza marca claramente que apostamos a seguir creciendo, liderando este mercado para continuar apoyando la transición energética, el ahorro de divisas, la descarbonizando la industria y generando empleo local”, afirmó Bernardo Andrews, CEO de Genneia.

inversión para construir nuevos parques solares, energía, genneia, jimena latorre, alfredo cornejo, jorge brito.jpg El gobernador Alfredo Cornejo firmó un acuerdo con la empresa Genneia para instalar parques solares en Luján de Cuyo y Malargüe. Foto: Yemel Fil

La provincia de Mendoza, centro de los proyectos

En el último tiempo Mendoza se ha vuelto epicentro de una serie de proyectos energéticos que buscan diversificar la matriz energética del país, reducir su dependencia de fuentes no renovables y contribuir con la tan necesaria transición energética.

Si bien estos proyectos fotovoltaicos han recibido prioridad de despacho por parte de CAMMESA, aún existen desafíos por superar, como la necesidad de mejorar la infraestructura de transmisión para integrar de manera eficiente la energía renovable en la red eléctrica.

De hecho, Mendoza trabaja con obras de infraestructura que hace años se pensaron y no se habían concretado: un ejemplo es la línea eléctrica doble terna en 220kV que vincula la ET Gran Mendoza con la ET Cruz de Piedra. Obras como estas mejorarán considerablemente la confiabilidad del sistema y la capacidad de transmisión (alrededor de 1000 MW más).

Además del potencial económico que representa la generación de energía fotovoltaica, con la posibilidad de generar empleo local y atraer inversiones en el sector energético, esta forma de energía también contribuye significativamente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

Mendoza ha tenido importantes inversiones de energía fotovoltaica en los últimos años: Tassaroli S.A. con el Parque Solar Helios Santa Rosa, con 10 MW y Generadora Solar Santa Rosa S.A., con el Parque Solar de los Andes, de 5 MW de potencia, ambos ya se encuentran en operación; YPF Energía Eléctrica S.A., con el Parque Solar El Quemado de Las Heras, con 150 MW; Aconcagua Energía Renovable S.A., con el Parque Solar Aconcagua en Luján de Cuyo, con 90 MW y el Parque Solar Malargüe, con 20 MW.

Todos los proyectos han sido declarados de interés provincial: hoy suman 570 MW de nueva energía limpia para Mendoza con capacidad de incremento. Casi el 66% de esta potencia indicada (375MW), ha sido el resultado de las investigaciones, trabajo técnico, informes y propuestas de la Empresa Mendocina de Energía S.A. (EMESA).