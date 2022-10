Alfonsín dijo que las diferencias en JxC se dan por ser un frente de fuerzas que "piensan distinto".

El embajador argentino en España e histórico dirigente radical, Ricardo Alfonsín , manifestó hoy que "no le extrañan" las diferencias dentro de la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) dado que se trata de un "frente contradictorio que reúne fuerzas que piensan distinto".

"No me extrañan las diferencias porque Cambiemos es un frente contradictorio, es un frente de gente que piensa distinto. Ellos decían que esa pluralidad era muy buena para el país. Parece que no es tan buena", expuso Alfonsín en declaraciones a Radio Provincia.