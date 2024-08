Alberto Fernández admitió que había videos íntimos en el teléfono que le dio a su hijo

La presentación judicial se realizó el martes, pero no llegó a la casilla de la Cámara Federal porteña. En ese contexto, se presentó nuevamente en Comodoro Py durante la mañana de este miércoles, por lo que debe ser sorteada entre los juzgados federales.

Y continúa: "Es malicioso y evidente que se ha lanzado una campaña de desprestigio sobre mi persona haciendo correr versiones falsas que me dañan, afectan también a mis hijos, hermanos y a terceras personas. Sobre todo cuando se me acusa en virtud de hechos tan graves como la violencia de género y se aprovecha ese contexto para mancillar los nombres y el honor de otras personas".

Fernandez-Fabiola.jpg La ex primera dama, Fabiola Yañez, sostuvo que tiene las capturas de pantalla de las charlas con Alberto Fernández pero no el teléfono.

Según Fernández, Yañez "no tenía derecho a explorar y mucho menos a difundir" las fotos y videos que allí se encontraban.

"Este aparato de mi propiedad que contenía información privada, se encontraba en poder de la querellada, pero que de ninguna manera tenía derecho a explorar y mucho menos a difundir. Se lo di a mi hijo para que juegue y pueda ver videos infantiles en YouTube y similares. Pero quiero dejar algo en claro. Se lo di a mi hijo, un nene de DOS AÑOS", dice la presentación.

Los videos con Tamara Pettinato

Frente a los videos de público conocimiento, el ex presidente indicó: "Vengo a denunciar la difusión de unos videos en los que me encuentro con Tamara Pettinato, persona a quien conozco hace muchos años, sé de su integridad y solo mantuvo un almuerzo conmigo tras un reportaje que me hizo en los términos de cordialidad y jocosidad propios del vínculo de confianza que nos une”.

En ese contexto, remarca que se "ha descontextualizado absolutamente el sentido final que tenía ese video, ha afectado mi honor y sometido a la Sra. Pettinato a un injusto maltrato mediático”.

