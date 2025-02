Según su testimonio, vivía en condiciones deplorables y era obligada a trabajar sin descanso: “Me dieron un lugar donde dormir, pero tenía que estar disponible todo el día. La comida era escasa y, si me negaba a trabajar, me amenazaban con echarme”. La víctima describió “el ambiente imperante en ese domicilio como repulsivo”, con horarios enloquecedores: debía despertarse alrededor de las 9 de la mañana y no podía descansar hasta la 1 o 2 de la mañana siguiente . Solo la dejaban salir los días domingo.

Las investigaciones revelaron que en la "Mansión WIFI" se ejercía un sistema de castigos y abusos psicológicos. Cabrera le daba arroz con tomate de lata. De merienda, un té y tres galletitas de agua. A veces no había nada qué cenar. A veces la comida estaba descompuesta, lo que la llevaba a fuertes malestares. No tenía dinero para comprar comida, ya que no le pagaban. De Mitole declaró que en varias ocasiones fue humillada y que incluso se le impusieron multas por consumir alimentos que no le correspondían. “Me llamaban ‘muerta de hambre’ y me obligaban a limpiar inodoros tapados”, relató.

image.png Yao Cabrera detenido: el oscuro final del influencer que engañó a millones

Las causas en la Justicia que enfrenta Yao Cabrera

La detención de Cabrera se produjo luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un recurso presentado por su defensa. Además, la Justicia le impuso una multa de seis millones de pesos como resarcimiento a la víctima.

El manager Jorge Zonzini, quien denunció en 2020 los abusos cometidos por el influencer, aseguró que esto es sólo el comienzo de su proceso judicial: “Este mal llamado influencer purgará varios años más en prisión por las múltiples causas federales y provinciales que enfrenta”. Además del caso particular de Giovanna De Mitole, existe otra causa que se tramita ante la Justicia en Escobar por “delitos sexuales contra menores de edad, que incluye un abuso sexual” y “otros casos de venta de droga”, como la expresa la denuncia./Infobae y LN.