Walter Bento volvió a declarar y negó manejar una asociación ilícita

El ex juez Walter Bento volvió a declarar en el juicio en su contra y durante varias horas negó rotundamente ser líder de una asociación ilícita que pedía coimas a imputados federales, en tanto que al mismo tiempo reiteró denuncias en contra del fiscal del caso, Dante Vega.

Si bien en un primer momento, Walter Bento iba a declarar sobre el caso 3 (de los 15 hechos de cohecho investigados), el ahora ex magistrado inició su declaración indagatoria haciendo hincapié en la acusación por asociación ilícita, la más grave que tienen en su contra.

“Se me atribuye injustamente una supuesta asociación ilícita. Vengo a demostrar que hay una verdadera asociación ilícita que integran actores judiciales, políticos y policías, con una causa armada y liderada por el fiscal Vega ”, lanzó, entre gritos, el acusado.

“Lo ven todos, todos los que siguen este debate se dan cuenta”, exclamó en la sala de debate.

El ex juez volvió a denunciar duramente al fiscal del caso, Dante Vega y sostuvo que hubo “una estrategia” para armar la causa.

“La estrategia era Bento preso y el cargo de juez federal con competencia electoral, libre”, aseguró. Luego agregó: “No hay pruebas, todo lo que se dice tiene como nexo a una persona que ya no está (por Diego Aliaga). Se creó una causa de 70 cuerpos con la ingenuidad de algún que otro periodista”.

En base a esto, volvió a negar las supuestas comunicaciones telefónicas que mantenía con Aliaga. “Vega dice que use una mano derecha que ya no está. Lo sostiene a través de 265 capturas de pantalla que según el fiscal son llamadas. Yo me pregunto si a la fiscalía le interesa la verdad. Yo sí quiero que salga la verdad”, lanzó, elevando la voz.

Y en base a esto, aseguró que la acusación por asociación ilícita tenía como objetivo “negociar la libertad”.

En su pasaje de declaración, el ex juez Walter volvió a involucrar a políticos en su causa. Aseguró que el abogado de Diego Barrera (condenado por el homicidio de Diego Aliaga) se reunió con Leonardo Comperatore (en ese momento ministro de Seguridad), la senadora Anabel Fernández Sagasti y Carlos Ciurca para armar el testimonio de Barrera.

Luego denunció que a uno de los testigos que habló de coimas le encontraron en su celular un dictamen inédico del fiscal Vega.

“¿No les parece llamativo que en el celular de la persona que declara en contra de Bento le aparezca un dictamen inédito de Vega? Cuando salió a la luz esto todos miraron para otro lado”, exclamó, mirando a las juezas.

El debate continuará este miércoles con el testimonio de otros imputados. Se espera que la próximas semana sea el turno del abogado Martín Ríos (estaba fijado para hoy), uno de los arrepentidos en la causa y quien podría cambiar en parte su versión de los hechos.

