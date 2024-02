Vendetta en pleno Centro: hinchas de Mendoza ahora atacan a los del Colo Colo

"Tenemos mucho miedo y no queremos hablar para que no se la agarren con nosotros. Estamos en Mendoza porque vinimos de vacaciones, no con el Colo Colo, y ahora acabamos de ver una golpiza. A mi nieto Lucas (9) le tuvimos que dar una pastilla de los nervios porque tenía una crisis; pensó que lo iban a golpear por tener una remera blanca, parecida a la del Colo Colo ", explicó Marcela, una turista chilena que fue testigo de un ataque entre bandas.

Mientras eran atendidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), una empleada de un kiosco vecino explicó a Sitio Andino que pasó una tarde muy angustiante.

"Recién puedo calmar los nervios. Cuando vi que se estaban agarrando, empecé a cerrar el local como pude y mi compañero que trabaja a media cuadra hizo lo mismo. No sabemos cuándo pueden entrar y llevarse todo", dijo la joven muy asustada.

Hinchas de distintos clubes de Mendoza se convocaron por redes sociales y grupos de WhatsApp, para reunirse y tomar venganza de todo hincha de Colo Colo que aún camine por la ciudad. Esto es el Lejano Oeste pic.twitter.com/LS3nphOoMu — Fede Acosta (@fedeacosta23) February 23, 2024

Una queja generalizada

Tanto comerciantes como turistas que se encontraban en el centro destacaron a Sitio Andino que se sienten "muy desprotegidos" y temen por lo que pueda pasar en las próximas horas.

"El Colo Colo es lo peor de lo peor en Chile, sabemos que hay muchos delincuentes allí. Si nosotros hubiésemos sabido que ellos jugaban aquí, no nos quedábamos en Mendoza. Pero estamos preocupados porque vemos que la policía aquí no ha actuado, no está, o es muy blanda. Lo mismo está pasando con Carabineros en Chile, que ya casi no se ven", dijo Marcela, la turista trasandina que se encontraba junto a su familia.

Por su parte, comerciantes piden mayor presencia de la Policía. "Sabemos que los del Colo Colo han estado robando, abusaron a mujeres y ayer le destruyeron la cara a un chico que pasaba por la Plaza Independencia con una remera de Boca. Necesitamos más seguridad para trabajar", indicaron.

WhatsApp Image 2024-02-23 at 18.18.34.jpeg Las imágenes del joven golpeado por hinchas del Colo Colo durante la jornada del jueves en Mendoza.

Por su parte, Sitio Andino se puso en contacto con el Ministerio de Seguridad para conocer los detalles de la jornada. Hasta el momento, se indicó que 3 ciudadanos chilenos fueron identificados por la agresión que sufrió un equipo de periodistas en la Plaza Independencia.

Los imputados son Daniel Alejandro Maulen Jara, Ignacio Baltasar Maulen Jara y Mauricio Herbert Molina Mansilla. Todos, de nacionalidad chilena.

A ello se sumó la aprehensión de 9 personas, todos con nacionalidad chilena, que participaron del robo en poblado y en banda a un kiosco, ubicado en calle 25 de Mayo y Godoy Cruz de Ciudad. Además de las capturas, se logró recuperar los elementos sustraídos.

También se produjo la detención de un simpatizante de Colo Colo por una denuncia por abuso sexual. Según el relato de una mujer mendocina, durante el jueves por la noche, caminaba por las inmediaciones del Hospital Central cuando fue abordada por un grupo de chilenos. Uno de ellos, la tomó del brazo, la amenazó con un cuchillo y la llevó hacia la plazoleta Almirante Brown, donde fue abusada.

Tras el hecho, la mujer logró denunciar la situación, por lo que la Policía -con ayuda de las cámaras de seguridad- aprehendió al sujeto.

Finalmente, este viernes fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma, el sujeto fue trasladado a la penitenciaría local.

En términos generales, se trata de 30 personas detenidas por los disturbios en la provincia de Mendoza. Además, cerca de 100 policías se encuentran custodiando a los hinchas chilenos hasta que logren retornar a su país.

