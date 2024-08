Vecinos de Vistalba denuncian ola de robos y piden más presencia policial

La delincuencia pareciera haber elegido una zona de Vistalba, en Luján de Cuyo , para ensañarse con múltiples robos domiciliarios. Así lo denuncian los propios vecinos, quienes aseguraron que en los últimos días hubo varios atracos y en ese sentido acusaron a la policía por no lograr detener a los ladrones.

Es que, en las últimas horas, algunos de los damnificados sorprendieron a los autores e incluso una mujer persiguió a los ladrones que saquearon una casa (ver video), pero los efectivos no lograron detenerlos a pesar de tener un control fijo cerca de donde ocurrió el robo.

no hay detenidos

"El hecho existió pero la víctima denunció al día siguiente. A la chica que filmó el video le pareció que esa camioneta era sospechosa. En el control la pararon a ella, le dijo a los policías sobre la camioneta. Informaron sobre ese vehículo, los móviles lo buscaron y no lo encontraron. No es que no hicimos nada", afirmó Morón.

Preocupación de los vecinos

Los hechos de inseguridad que preocupan a los vecinos de Vistalba ocurrieron en distintos barrios privados ubicados sobre calle Saenz Peña, entre el Callejón De La Virgen y calle Don Carlos.

Uno de los barrios afectados es el conocido Portal de Vistalba, donde en los últimos días se registraron varios robos al estilo “escruche”, es decir, cuando los delincuentes irrumpen en viviendas mientras sus moradores no están en el lugar.

Este martes los vecinos de la zona amanecieron con la noticia que al menos tres casas de la zona fueron víctimas de robos.

Peor aún, este miércoles por la noche, una vecina de la zona advirtió un robo y siguió a los ladrones, que huían con el botín en una camioneta Ford amarilla. “Robaron un horno industrial y heladeras. Es decir que estuvieron un rato”, explicó otro vecino.

Por todo esto, los vecinos de la zona están en contacto con efectivos de la Subcomisaría de Blanco Encalada. Además, está previsto que los denunciantes se reúnan el próximo sábado para pedir más seguridad en la zona.

"Todos los días estamos patrullando, hacemos maniobras operativas siempre, no es verdad que esté liberada la zona", explicaron las autoridades policiales.