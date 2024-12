Uno de los detenidos en el caso Loan apeló el procesamiento a casi seis meses de la desaparición del menor

En lo que respecta al ex comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, se lo acusa de ser "autor material penalmente responsable del delito de presunta sustracción, ocultamiento de menor de 10 años en concurso ideal con encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y su calidad de funcionario público, en carácter de partícipe necesario del primero (delito) y autor del segundo ilícito, e inhabilitación especial".

Por su parte, Mónica Millapi, de 35 años, fue trasladada a la ciudad de Neuquén donde cumple con prisión domiciliaria decretada por Pozzer Penzo, según informó el portal del Diario Río Negro. La mujer, que se encontraba alojada en el servicio penitenciario de Salta, llegó desde Goya a la capital provincial custodiada por una comitiva de seguridad y fue derivada a una vivienda del barrio Villa Farrell.

Detenidos en la causa de Loan Danilo Peña.png De izquierda a derecha: Laudelina Peña, Walter Adrián Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica del Carmen Millapi, Bernardino Antonio Benítez y Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez.

Caso Loan Danilo Peña: piden que se investiguen dos pasos fronterizos de Misiones

Por otro lado, en las últimas horas el Juzgado Federal de Goya también solicitó que se investiguen dos pasos fronterizos ubicados en la provincia de Misiones. En rigor, se trata de un pedido por irregularidades en los caminos San Antonio y Andresito.

Según publica NA, durante un tiempo hubo anomalías en los controles a vehículos y personas en dichos caminos, por lo que la jueza federal pidió que se requisen las cámaras de seguridad en busca de imágenes de los días posteriores a la desaparición del pequeño de 5 años en la localidad de 9 de Julio.

No obstante, según se pudo saber, no hay registros apropiados para poder detectar irregularidades. Esto se debe a que lo captado por las cámaras de los pasos fronterizos no queda guardado por mucho tiempo, lo que dificulta la investigación. Fuente: Noticias Argentinas.

