Una testigo dijo que le pidieron 200 mil dólares de coima para Walter Bento

Juicio Walter Bento.jpg Foto: Yemel Fil

La mujer relató que se reunió con Aliaga en tres oportunidades, en donde le solicitó la suma de 200 mil dólares para sacar a su esposo. Por su parte, el valor para Iñiguez y Ramírez Madrid fue un departamento en la Quinta Sección y un vehículo.

Según indicó la testigo, las reuniones se realizaron en una heladería de Chacras de Coria, frente a la Comisaría. Hasta allí habría llegado Diego Aliaga junto a unos papeles que utilizó para mostrar cercanía con Bento e incluso le mostró en su celular que tenía el contacto agendado.

"Aliaga estaba más adelantado de todo lo que iba pasando. Me decía que los abogados pidieron la excarcelación pero que no se las iban a dar. Después me enteraba que se las habían negado, pero yo ya lo sabía porque él me lo decía", dijo Sosa. "Aliaga estaba más adelantado de todo lo que iba pasando. Me decía que los abogados pidieron la excarcelación pero que no se las iban a dar. Después me enteraba que se las habían negado, pero yo ya lo sabía porque él me lo decía", dijo Sosa.

Finalmente, la mujer relató que todos se negaron a pagar la coima porque consideraban "que no habían hecho nada".

