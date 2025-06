Una pareja cobrará un juicio millonario de un municipio por un accidente vial.

Las víctimas, Alejandro Arroyo y Lorena Massa, circulaban a bordo de un Ford Fiesta que manejaba el hombre.

En un momento, el coche se introdujo en un pozo de importantes dimensiones en la calzada, provocando que las víctimas golpearan duramente su cuerpo con distintos lugares del habitáculo.

Esto generó que la mujer sufriera goles en la cabeza, hombros y rodilla. En tanto que el conductor corrió la misma suerte.

En el procedimiento policial realizado al momento del accidente vial quedó plasmado que el pozo no tenía ningún tipo de señalización.

Además, también se detectó que otras personas habían denunciado el estado de ese pozo y la falta de señalización. Aún si no se había realizado ninguna acción al respecto. Esto empeoró notablemente la situación de la Municipalidad de Capital.

En base a este contexto, el tribunal mencionado analizó la situación y acusó a la Comuna. “Conforme a su calidad de propietaria y guardián de las calles y veredas que se encuentran bajo su jurisdicción, tiene la ineludible obligación de asegurar que esas vías públicas tengan un mínimo y razonable estado de conservación, ya que éstas, que de por sí no son una cosa riesgosa, pueden convertirse en tales si el municipio no hace las tareas de conservación adecuadas y no prevé los accidentes que razonablemente pueden sufrir los conductores”, explicaron los jueces.

En base a esto, la justicia estableció una indemnización a $6.055.000 para el hombre y de $5.000.000 para la mujer. A estos montos se le deberá sumar los intereses ocasionados a la fecha.