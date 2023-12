Una mujer murió y 40 resultaron heridos tras un incendio en un edificio

incendio caba edificio.JPG Así fue el impactante incendio. Foto: Télam

Por el incendio, se implementó corte total en la avenida Alem, entre Viamonte y Tucumán, con el fin de facilitar operativo de emergencia.

Uno de los jefes de Bomberos que llevó adelante el operativo para apagar el incendio dijo ante la prensa que están "investigando para determinar las causa del incendio" y que en este momento no puede aseverar "que haya existido una explosión".

"Por orden de la fiscalía, está trabajando incendios y explosiones del cuerpo de bomberos y podemos decir que se desató fuego de manera generalizada y violenta en dos planos del sexto y séptimo piso en dos ambientes", explicó Diego Coria, jefe de la compañía zona 3 de Bomberos.

Y agregó: "No hay peligro de derrumbe y el fuego está controlado y que ya no hay personas dentro del edificio". Y agregó: "No hay peligro de derrumbe y el fuego está controlado y que ya no hay personas dentro del edificio".

bomberos caba edificio.JPG Bomberos trabajaron para detener el voraz incendio.

Al ser consultado sobre las causas del incendio, Coria informó que aún se encuentran trabajando los peritos. Sobre el operativo, indicó que " se puso a resguardo a todo el personal en la terraza y en distintos departamentos contiguos hasta que en las escaleras cedió el humo y eso permitió bajar de forma escalonada y en tandas" a las personas que se encontraban atrapadas, que luego "fueron recibidas por personal del SAME".

Al referirse a la víctima fatal, Coria indicó que la mujer fue encontrada entre el octavo y el noveno piso. El lugar en el que ocurrió el incendio es un edificio de 14 pisos de oficinas y casas.

También puede interesarte leer: Detuvieron a Mercanzini, el hombre que atentó contra Milei