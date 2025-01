Un policía mató a un ladrón que habría intentado robarle y terminó detenido

El policía atacado dijo que circulaba con una mujer en el auto cuando falló el caño de escape y cuando bajó para intentar arreglar el vehículo dos personas se acercaron para ayudarlo . Sin embargo, sus intenciones no eran buenas dado que comenzaron a golpearlo para robarle , según declaró. De acuerdo con su declaración, no recordaba el nombre ni la dirección de la mujer que lo acompañaba.

En su relato, el hombre contó que se resistió y disparó varias veces con un arma que no es la reglamentaria. No especificó cuantas veces efectuó disparos porque “la sangre no lo dejaba ver”.

El supuesto ladrón que falleció se llamaba Braian Jacamo y tenía 26 años. Cayó muerto en la esquina y su cómplice logró fugarse. Según el policía atacado, el prófugo se llevó su celular.

También podés leer: Gran Mendoza: doce detenidos, armas y drogas secuestradas en diferentes operativos

Entre la ropa de la víctima fatal, las autoridades encontraron un cuchillo y una cuchilla con una hoja de 26 centímetros.

El fiscal Hernán Bustos Rivas, de la UFI N°5 del distrito, pidió la detención del policía tras la autopsia del hombre asesinado. Lo detuvo por homicidio agravado por ser efectivo de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego.

Los investigadores sospechan que el policía disparó cuando el presunto ladrón escapaba, dado que los orificios de arma de fuego estaban en la espalda y detrás de la oreja.

La defensa del policía imputado sostiene que los disparos se efectuaron cuando el ladrón habría realizado una torción cuando vio el arma y que, en ese momento, el policía habría estado peleando con el otro asaltante que se colgó de su espalda.

Ataques a policías

El episodio ocurrió mientras la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia discuten por el número en alza de policías porteños que fueron víctimas en el conurbano. Según cifras del gobierno de Jorge Macri, 13 de los últimos 14 policías asesinados de su jurisdicción perdieron la vida en territorio bonaerense.

Fuente: Infobae