Un motociclista perdió el conocimiento en Guaymallén tras embestir un auto

Motociclista herido en Guaymallén: los conductores no estaban alcoholizados. Foto: Yemel Fil

Por Celeste Funes







Un choque entre una motocicleta Bajaj y un Citroën Berlingo dejó a un joven gravemente herido en Guaymallén. El siniestro ocurrió en la intersección de Ruta 20 y calle Reconquista, a las 22:20 del lunes, cuando el rodado menor impactó al vehículo en uno de sus laterales.

Choque entre moto y camioneta en Guaymallén dejó un joven grave Según informaron autoridades policiales, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre el choque. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la camioneta, conducida por J. E. C., de 27 años, circulaba por Ruta 20 y, al girar hacia el Sur por Reconquista, fue colisionada en el lateral izquierdo por la motocicleta.

En el rodado menor viajaba R. F. C., de 30 años, quien sufrió politraumatismos graves y pérdida de conocimiento debido al impacto. Fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado de urgencia al Hospital Central.

Por su parte, personal de Tránsito Municipal realizó el dosaje de alcohol al conductor del Citroën, el cual arrojó resultado negativo. La Oficina Fiscal de jurisdicción interviene en el caso.