Un joven ciclista murió en Maipú tras caer a una acequia

Accidente fatal en Maipú: un ciclista cayó a una acequia y murió en el lugar

Un trágico accidente se produjo en Maipú, donde un ciclista de 23 años falleció tras caer a una acequia mientras circulaba hacia el sur. La víctima fue encontrada sin vida en la zona de Resplandor y Carril Viejo.

Murió un ciclista de 23 años tras accidentarse en Maipú: no habría terceros El hecho ocurrió alrededor de la 1.44 de este martes. Según indicaron los testigos, Marcos Javier Mamani, de 23 años, circulaba en su bicicleta rodado 29 hacia el sur cuando, por motivos que aún se investigan, cayó dentro de una acequia.

Al arribo del personal policial, los uniformados entrevistaron a dos testigos, entre ellos a un joven identificado como L. Apaza , quienes señalaron que el joven perdió el control y cayó de manera repentina. Las autoridades confirmaron que no se observaron indicios de la intervención de terceros en el siniestro.

Minutos después llegó la ambulancia interno 73, a cargo del doctor Claudio Álvarez, quien constató el fallecimiento en el lugar y diagnosticó traumatismo de cráneo y tórax. El caso quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Maipú, que continúa con las actuaciones correspondientes.

