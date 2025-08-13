Quedó filmado

Un conductor chileno quedó detenido por exceso de velocidad en Ruta 7

En la Ruta 7, la Policía Vial y Guardia Urbana detuvieron a un conductor chileno que puso en riesgo la seguridad de los viajantes en Alta Montaña.

Foto: X @ValleOva
Por Sitio Andino Policiales

Durante la tarde de este miércoles, un conductor chileno fue sorprendido cuando transitaba en dirección a Chile por la Ruta 7, km 1125, en la conocida Curva del Soldado. Realizaba maniobras peligrosas al traspasar varios kilómetros en doble línea amarilla.

El momento en que el conductor quedó detenido

El hecho fue filmado y evidenció el riesgo que representaba para otros usuarios que transitan la ruta de Alta Montaña. Gracias al trabajo conjunto de la Policía Vial y la Guardia Urbana Municipal, el conductor fue detenido en la Comisaría 23 de Uspallata.

Según informaron fuentes oficiales, el infractor abonó la multa de manera inmediata, cumpliendo con la normativa vigente. Las autoridades recordaron que las infracciones deben ser pagadas de inmediato para garantizar la seguridad de todos.

