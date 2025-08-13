Un conductor chileno quedó detenido por exceso de velocidad en Ruta 7 Foto: X @ValleOva

Por Sitio Andino Policiales







Durante la tarde de este miércoles, un conductor chileno fue sorprendido cuando transitaba en dirección a Chile por la Ruta 7, km 1125, en la conocida Curva del Soldado. Realizaba maniobras peligrosas al traspasar varios kilómetros en doble línea amarilla.

El momento en que el conductor quedó detenido El hecho fue filmado y evidenció el riesgo que representaba para otros usuarios que transitan la ruta de Alta Montaña. Gracias al trabajo conjunto de la Policía Vial y la Guardia Urbana Municipal, el conductor fue detenido en la Comisaría 23 de Uspallata.

Operativos viales, vialidad, alcoholemia, control policial, policías, móviles, policía de mendoza, operativo, fiestas, fin de año Durante la tarde de este miércoles, un conductor chileno fue sorprendido cuando transitaba en dirección a Chile Imagen ilustrativa Según informaron fuentes oficiales, el infractor abonó la multa de manera inmediata, cumpliendo con la normativa vigente. Las autoridades recordaron que las infracciones deben ser pagadas de inmediato para garantizar la seguridad de todos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) El operativo fue valorado como un gran trabajo de detección y prevención, reafirmando el compromiso de las fuerzas de seguridad con la protección de quienes transitan la zona.