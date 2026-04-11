Ulpiano Suarez participó del Día de Campo y habló de acuerdos políticos hacia 2027

El intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suarez , asistió este sábado al Día de Campo que se realiza en General Alvear , en la previa de la Fiesta Nacional de la Ganadería . Abordó la situación financiera de los municipios y habló de posibles acuerdos con otros intendentes , incluso de otros espacios políticos, de cara al 2027.

Suarez destacó el buen vínculo con los jefes comunales y sostuvo que la provincia necesita avanzar hacia una nueva etapa centrada en el desarrollo, la producción y la generación de empleo. “ Tenemos mucho diálogo sobre los desafíos que estamos enfrentando los gobiernos municipales ”, afirmó. Puso en valor el trabajo productivo del sur mendocino, especialmente en la actividad ganadera, y destacó el rol de Alvear dentro del esquema provincial.

" Mendoza nos necesita ahora y en el 2017 trabajando todos juntos para que a los mendocinos les vaya bien . Para que a la gente que se rompe el lomo laburando pueda llegar a fin de mes, para que los chicos puedan estudiar, para poder producir, poder generar empleo , poder tener acceso a la vivienda propia, eso es lo que viene, es una nueva etapa que este equipo que gobierna Mendoza desde diciembre del 2015", afirmó el jefe comunal que aspira llegar a la gobernación.

El intendente de la capital mendocina advirtió sobre el impacto de la caída de la coparticipación en las finanzas municipales y explicó que la disminución de recursos responde a una menor recaudación tanto a nivel nacional como provincial. “Esto impacta sin duda”, reconoció, y detalló que los municipios deben afrontar cada vez más obligaciones, como la inversión en seguridad , que en el caso de la Ciudad representa el 14% del presupuesto. Frente a este escenario, aseguró que la prioridad es sostener una administración responsable de los recursos disponibles.

Ulpiano Suarez y posibles acuerdos de cara al 2027

Sobre sus intenciones de ser gobernador, Suárez aseguró: "Podemos acreditar experiencia de gestión. Yo voy a dejarle al próximo intendente o intendenta una municipalidad ordenada, no una municipalidad fundida. Eso también tienen que tener en cuenta los mendocinos a la hora de decidir quién va a gobernar Mendoza en el 2027".

Al ser consultado sobre su cercanía con otros intendentes que son de su mismo espacio político y si podría haber una alianza, afirmó: "Mendoza necesita un gran acuerdo para decidir cuál es la hoja de ruta de Mendoza para los próximos 10, 20 o 30 años. Y los intendentes, dirigentes políticos, referentes sociales, de la producción, ponernos de acuerdo en esa hoja de ruta. Lo mejor para los mendocinos es que después de buen gobierno venga otro buen gobierno".

"Hoy me preguntaban: '¿Qué se imagina con Stevanato y Allasino en el 2027?' Me imagino estar trabajando todos juntos por Mendoza", añadió sobre los jefes comunales de Maipú y Luján de Cuyo, respectivamente.

Reclamos de sectores productivos

El funcionario aseguró que sigue de cerca los planteos de las cámaras empresarias y que, a lo largo del tiempo, mantuvo reuniones con distintos sectores productivos, donde las preocupaciones por las caídas económicas se repiten. En ese sentido, destacó la presencia del Estado provincial y municipal para acompañar actividades clave como el turismo, la gastronomía y el comercio. “Tenemos que estar cerca y lo estamos haciendo”, afirmó, al tiempo que remarcó iniciativas para impulsar el consumo, con actividades orientadas a dinamizar especialmente al sector comercial.

Al mismo tiempo, advirtió que el impacto de los cambios económicos aún no se percibe plenamente. “Hay que cuidar mucho a las Pymes, son las que generan empleo, riqueza e inversión”, subrayó. En esa línea, planteó la necesidad de sostener el orden y un Estado activo.

El Día de Campo, inicio de la Fiesta Nacional de la Ganadería

La jornada comenzó este sábado, a las 9, en Agropecuaria Los Huarpes SRL, ubicada en el paraje de Soitué, a unos 18 kilómetros de la ciudad de General Alvear. Se trata de una propuesta de producción, gastronomía y cultura, puntapié de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas.

El evento busca brindar una experiencia completa para disfrutar del campo, con actividades como muestra productiva, desayuno campestre, música en vivo y el tradicional almuerzo con costillares al ensartador. También se realizan charlas técnicas y una recorrida donde se mostrará la ganadería bajo riego como potencial de Mendoza.

El Día de Campo se realiza desde el año 2000 para presentar la Fiesta a la prensa y a la comunidad, consolidándose con el tiempo como un clásico dentro del calendario alvearense, permitiendo la vivencia de una experiencia auténtica en una estancia de la zona.