Tunuyán: advierten sobre estafas con matafuegos

Diego Casado.jpeg Ing. Diego Casado, Director Inspección General Municipalidad de Tunuyán

Casado dio cuenta que empresas no autorizadas ni habilitadas por la Municipalidad de Tunuyán han procedido a adulterar la documentación, sacando fotocopias a las tarjetas de mantenimiento; además de retirar matafuegos para "supuestamente" realizar la maniobra de recarga, no solo no cumpliendo con la misma, sino que también no han devuelto los aparatos.