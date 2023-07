Trasladan a la cárcel federal a las cuatro detenidas en San Rafael

Embed

Una de las mujeres detenidas nos dijo antes de ingresar al patrullero de la Policía Federal: “No he hecho nada y nos están tratando como si fuéramos delincuentes, y no he hecho absolutamente nada”.

En principio, serán alojadas en la U32 del Palacio Judicial Federal de la ciudad de Mendoza, y posteriormente trasladadas hasta el complejo Penitenciario Federal N° 6.

El caso tuvo un procedimiento acelerado esta semana, cuando “una de las escuchas telefónicas reveló que una de las involucradas se comunicaba con otro integrante de la banda para avisar que tuvieran cuidado porque entendían que estaban siendo investigados”, reveló otra fuente a este medio.

En tanto, también aseguró que serían al menos una veintena de casos testigos que también habrían sido descubiertos en una investigación paralela en Buenos Aires, y que habrían motivado la notificación a los tribunales de San Rafael.

Por lo pronto, son estas cuatro las mujeres detenidas: la citada Norma “Mamá” Bravo, Claudia Bustos, Sonia del Carmen Rodríguez y Silvia Alejandra Villar; pero están siendo investigados otros profesionales, como el traumatólogo Javier Hernández, el psiquiatra Damián Fernández y el abogado Ernesto Ochoa.