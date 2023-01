Tragedia de la Costanera: le rebajaron la pena al conductor.

Esta instancia tuvo lugar tras el fallo de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que reencuadró penalmente la situación del conductor Caccia, quien había sido condenado a 10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Tras un recurso presentado por su defensa, el Máximo Tribunal de Justicia de la provincia determinó que la pena debe ser determinada bajo el encuadre penal de “homicidio culposo”.

La nueva pena coincide con lo que, ajustados al fallo de la Corte, solicitó el Ministerio Público Fiscal. La defensa había pedido 3 años de prisión. Hablaron los padres y el condenado pidió “perdón”.

De esta forma, y tras haber cumplido más de dos tercios de la pena fijada, José Caccia realizará los trámites de rigor del circuito penitenciario para para acceder a la modalidad de libertad condicional. Para que esto suceda, el tribunal solicitó al Servicio penitenciario que expida informes de conducta y comportamiento y un informe pericial acerca de las condiciones de reinserción social del condenado.

Qué dijeron los padres

Carla Pagliaricci tomó la palabra para decir que si bien no había forma de encontrar alivio “la condena que había recibido era de alguna forma ejemplar; como madre no comprendo por qué lo revirtieron”. Tras relatar crudamente el desenlace de los hechos y lo vivido con sus hijos Agustín y Abril en sus últimos minutos de vida, señaló: “Me condenaron perpetuamente. Todo lo que viví con mis hijos, muriendo en mis brazos, son imágenes que me torturan al día de hoy. Salí a tomar la merienda a una plaza con mis hijos y volvía a mi casa a la semana y sin ganas de vivir. Me siento enojada, vacía y muy triste; estoy descreída de la justicia”.

Carla Paliaricci, accidente costanera, sentencia 2023.jpg Carla Pagliaricci.

Sobre la situación procesal de Caccia llegada esta instancia, la madre de los pequeños dijo: “Quien mató a mis hijos estará pronto a diez cuadras de mi casa. Necesito un alivio, algo de paz. Quiero descansar y que mis hijos descansen”.

A su turno, Miguel Ángel Kruk (padre de las víctimas fatales) lamentó que Caccia jamás haya pedido perdón: “En 4 años no levantó nunca la mirada para decirnos “perdón familia, me equivoqué”. Kruk explicó que tras los hechos que terminaron con la vida de sus hijos presentó proyectos de ley en la legislatura y señaló que “aunque seguimos luchando, el daño está hecho de por vida”. Al referirse al condenado, dijo: “Tiene hijos de la edad que tenían los míos. Es probable que él pueda volver a su casa, abrazarlos y hasta darle los regalos de reyes. Nosotros seguimos abrazando un puente. Lamentablemente ya somos muertos en vida”.

Miguel Angel Kruk, accidente costanera, sentencia 2023.jpg Miguel Ángel Kruk.

El pedido de las partes y la palabra de Caccia

El abogado defensor Carlos Moyano puntualizó en algunos de los argumentos principales sobre los que presentó el recurso de queja ante la Suprema Corte. Así, comenzó recordando que en el debate no se había pedido la pena máxima prevista. Al referirse a los hechos indicó que Caccia no iba a exceso de velocidad, que asistió a las víctimas y que no cruzó un semáforo en rojo. Recordó además que en el incidente hubo otros involucrados: un conductor alcoholizado y un camión que cortó el paso sobre Costanera.

Moyano también hizo referencia a las responsabilidades del Estado, señalando –entre otros puntos- que, de haber habido Revisión Técnica Obligatoria, el auto conducido por Caccia no podría haber estado circulando. En ese sentido aclaró que su defendido tenía un auto viejo porque contaba con escasos recursos, pero que el vehículo frenaba.

De esta forma, había solicitado 3 años de prisión o una pena en subsidio por el tiempo que ya lleva cumplido. Tras las palabras de su asesor letrado, muy brevemente José Caccia dijo: “Pido perdón, soy padre y entiendo su dolor. Pido perdón”.

juicio agustin y abril kruk, accidente costanera..jpg Foto: Medios Andinos

En tanto la fiscalía había solicitado que el tribunal se ajustara una nueva pena prevista en el máximo que dispone el nuevo encuadre indicado en el fallo de la Corte, lo que finalmente ocurrió. El Fiscal de Tránsito Fernando Giunta mantuvo la misma tesitura que en el debate:

“Antes de causar la muerte de los pequeños, Caccia sabía que manejaba un vehículo en mal estado, sabía que no tenía seguro, que tenía visión monocular, que conducía por encima de la máxima permitida. Las edades de los niños, que tenían toda una vida por delante y las lesiones graves ocasionadas a la madre deben ser tenidas en cuenta como agravantes. Solicitamos 6 años de prisión y 10 de inhabilitación para conducir”, dijo.

Accidente fatal

La llamada tragedia de Costanera ocurrió en diciembre del 2018 y generó la muerte de Abril (3) y Agustín Kruk (8), dos hermanitos que caminaban junto a su madre cuando fueron embestidos por un Ford Farlaine al mando de Caccia.

Fue en Costanera y Matienzo, en Guaymallén, donde se originó un choque en cadena y el auto del imputado terminó en la vereda, donde ocurrió el impacto. La madre, por su parte, salvó su vida de milagro.

En primera instancia hubo tres detenidos por el caso, luego la pesquisa se centró en Caccia, quien quedó como único imputado. A partir de allí comenzó una batalla legal por la calificación del hecho.