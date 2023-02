Tiroteo en una plaza: vecinos reclaman mayor seguridad     

“ Estábamos por terminar el entrenamiento y hubo disparos , pasaron por el costado de la cancha corriendo. Los niños en el piso, los que disparaban no tenían más de 17 años, las madres nerviosas, hubo insultos. Muy asustados los chicos, nosotros intentábamos calmarlos para que no salieran corriendo”, describió el docente.

En el relato, el profe mencionó que en la jornada de ayer hubo casi 50 niños que van desde los 5 a los 9 años.

Por otro lado, Evelyn, presidenta de la escuela de fútbol Cipolletti, describió que últimamente vienen teniendo episodios delictivos, en todo el barrio. “Se hizo una plaza tan grande y hermosa para que todos disfrutemos pero podemos usarla hasta un determinado horario y nos tenemos que ir porque se cometen hechos de inseguridad”, recalcó.

reclamos vecinos la favorita, tiroteo en la plaza Foto: Cristian Lozano

“Roban a las familias en la plaza, andan con armas de fuego, no tenemos seguridad, es un espacio muy grande. Llamamos al 911 y la demora promedio es de 15 minutos. Nadie nos cuida ”, describió la entrevistada.

Ayer el único móvil que pasó nos dejo con todos los niños después del tiroteo. Ayer el único móvil que pasó nos dejo con todos los niños después del tiroteo.

A 100 metros de la plaza se encuentra un destacamento policial que, según manifestaban los vecinos, no está en funcionamiento, todavía.

reclamos vecinos la favorita, tiroteo en la plaza Foto: Cristian Lozano

No tenemos cámaras en la zona, se han robado juego, los vecinos graban mandan las grabaciones y no hacen nada. No tenemos cámaras en la zona, se han robado juego, los vecinos graban mandan las grabaciones y no hacen nada.

Embed

La presidenta del club finalizó: "Estamos agradecidos por el espacio, pero necesitamos seguridad".