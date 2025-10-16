16 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Grave siniestro

Terrible accidente vial en Guaymallén: un hombre sufrió la amputación de una pierna

Un motociclista de 38 años sufrió la amputación de una pierna tras chocar con un Chevrolet Corsa en calle Buenos Vecinos, Guaymallén.

Accidente vial en Guaymallén: el hombre fue trasladado al Hospital Lagomaggiore.

Por Sitio Andino Policiales

Un motociclista de 38 años sufrió la amputación de su pierna derecha tras un grave accidente vial en Guaymallén ocurrido el miércoles por la noche, cuando su motocicleta colisionó con un Chevrolet Corsa Classic conducido por un joven de 18 años.

Drama en Guaymallén: un motociclista perdió su pierna en un accidente nocturno

El hecho se registró alrededor de las 23:00 horas en calle Buenos Vecinos al 5900. De acuerdo con la información oficial, el siniestro fue protagonizado por una motocicleta Zanella, conducida por L. D. P. (38 años), y un Chevrolet Corsa Classic gris, manejado por I. A. P. (18 años). Un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre el impacto, lo que motivó la inmediata presencia policial y de personal sanitario en el lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que el motociclista presentaba una grave lesión en su pierna derecha, por lo que los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistieron de urgencia. El diagnóstico confirmó la amputación del miembro inferior derecho, por lo que se dispuso su traslado inmediato al Hospital Luis Lagomaggiore.

En tanto, el dosaje practicado al conductor del automóvil arrojó resultado 0.0 gramos, descartando la presencia de alcohol en sangre.

Cómo ocurrió el hecho

Las primeras pericias viales indicaron que ambos vehículos circulaban por calle Buenos Vecinos de sur a norte, cuando la motocicleta intentó adelantarse al auto. En ese momento, el Chevrolet Corsa giró hacia el oeste para ingresar a un domicilio, produciéndose el choque violento que terminó con el motociclista gravemente herido.

Personal policial trabajó en el lugar para establecer con precisión las causas del siniestro.

