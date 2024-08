Se incendió el ex Centro de Ferroviarios de la ciudad de Mendoza: no hay personas afectadas

En los últimos momentos, un alarmante escenario causó preocupación en vecinos de la Ciudad de Mendoza. Hace pocos minutos, un incendio se desató en el edificio del ex Centro de Ferroviarios y las llamas y una importante cantidad de humo no tardaron en hacerse notar en la zona. Por fortuna, no se registraron heridos.