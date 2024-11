Caso Lucio Dupuy: La causa contra sus maestras y médicos

A casi un año del caso, los familiares decidieron accionar contra los médicos y maestras del pequeño por negligencia y omisión ya que informes médicos informaron que Lucio entró reiteradas veces a la guardia del hospital con múltiples lesiones, pero nunca se denunció.

Durante estos tres años la causa fue contra todos los involucrados. A mediados de febrero de 2023 el Tribunal Oral de Santa Rosa sentenció a prisión perpetua a Valenti y Páez.

En diciembre del mismo año se dio por iniciado el jury contra la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora Elisa Alejandra Catán por “no cumplir con su labor profesional” para evitar la muerte del chico.

Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti, Abigail Páez Se cumplen tres años del brutal crimen de Lucio Dupuy: su familia continúa en la búsqueda de justicia

Tras varias audiencias el Poder Judicial de La Pampa decidió absolver a Ballester y a Catán al concluir por unanimidad que las funcionarias no fueron responsables del posterior asesinato del menor en manos de su mamá y su pareja por lo que informaron que deberán reintegrarse a sus funciones de manera inmediata.

En medio de estos dos juicios, el Senado aprobó la Ley Lucio en la que se establece un programa de capacitación obligatorio y permanente en cuestiones vinculadas a la prevención y detección temprana de violencia contra la niñez.

El desgarrador mensaje del padre de Lucio Dupuy

Con motivo de un nuevo aniversario de la tragedia, el padre de Lucio, Cristian Dupuy, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresa el dolor de "no tenerte, de no escuchar tu dulce voz".

“Desde que no estás mi vida ha sido un infierno que arde muy fuerte en mí interior, un dolor que no duele en lo físico pero si en el alma, es como si me faltará un trozo de mí corazón", continúa. "Cada día te recuerdo con esa hermosa sonrisa pícara, con esos bellos ojos verdes y no puedo parar de pensar en todo lo que pudimos haber vivido juntos, cosas que siempre como papá soñé, espero vuelvas a visitarme en mis sueños para ver cuan grande estás. Papito… Te amo como el primer día, y lo haré por el resto de mi vida. Y como siempre digo aunque suene egoísta: ‘ojalá la vida se me pase rápido, para volver a verte’”, concluyó. Fuente: Noticias Argentinas, Diario Textual.

