Se conocieron los audios del hombre que colaboró en la búsqueda de Loan y apareció muerto

El misterio en torno a la desaparición de Loan Danilo Peña se acrecienta y, pese a que se barajan múltiples hipótesis sobre qué ocurrió en El Algarrobal de Corrientes , aún no hay nada certero y el caso se torna más complejo. En este contexto, se filtraron audios del hombre que colaboró en la búsqueda del pequeño de 5 años y apareció muerto el pasado martes.

Ahora, en audios que se filtraron, se conoció por qué dejó de participar en los operativos de búsqueda de Loan. “Yo me fui el 3 de agosto, cuando vi que vino un perito que no peritaba ”, explicó. Los audios fueron difundidos por el medio A24 y, en ese canal,

Y, en otro mensaje de voz, se pronunció sobre su alejamiento de Roberto Méndez, uno de los letrados implicados en la causa. “Nos conocemos desde hace tiempo y con él abrí el grupo de cazadores y denunciamos a Flora y Fauna por las barbaridades que estaban haciendo, pero cuando Méndez fue el abogado me dejó de lado, no me convocaba”, expresó.

También te puede interesar: A seis meses de la desaparición de Loan Peña, rastrillarán la zona de "El Algarrobal"

Caso Loan Danilo Peña: las declaraciones de una de las detenidas

Días atrás, una de las detenidas en el caso, Mónica Millapi quien goza de detención domiciliaria, rompió el silencio y se pronunció sobre lo ocurrido en el naranjal hace más de seis meses. “A Loan se lo tuvo que haber llevado alguien. Se lo buscó rapidísimo, por lo que se lo tendría que haber encontrado enseguida”, manifestó.

En declaraciones al medio A24, la imputada por la desaparición del pequeño expresó: “No sé si se lo llevaron por un accidente u otra cosa. Creo que alguien tiene que saber qué es lo que pasó con él. Alguien tuvo que haber visto algo”.

Luego, brindó detalles sobre cómo fue aquel 13 de junio en la casa de la abuela de Loan, Catalina: “Llegamos muy tarde, prácticamente para comer. Terminando de comer, nos levantamos y (Antonio) Benítez fue el primero en ir al monte. Mi marido fue después porque recién había terminado de comer y estaba lleno. Laudelina me invitó a ir. Me dijo: ‘Vamos nosotros también a buscar naranjas’. Todos los niños nos siguieron”.

image.png

Según Millapi, el plan inicial era “ir a buscar naranjas”. “Fuimos Camila (Núñez, prima de Loan), Laudelina y yo. A mitad de camino lo encontramos a mi marido (Daniel "Fierrito" Ramírez), estaba perdido, no encontraba el naranjal. Laudelina le indicó el lugar por donde tenía que ir y él se adelantó. Después supimos que Loan había desaparecido”, continuó.

La tía del pequeño se encuentra detenida en Mendoza, mientras que Camila y Macarena, sus hijas son sospechosas en la causa.

“Vimos gente en la casa de Catalina. Anteriormente, habíamos ido unas cinco veces, pero nunca hubo gente en el lugar. Nunca vimos otro chico más allá de los de Benítez y Camila”, completó sobre lo que le llamó la atención del almuerzo. Fuente: TN, A24, ElTrece.