San Carlos, feroz golpiza a hombre de 44 años de Chilecito.

Esta mañana Noticiero Andino Valle de Uco pudo dialogar con los hermanos de Cristian, Diego y Jimena Vilchez “gracias a Dios se está recuperando de la gran cantidad de golpes, Cristian es una persona muy conocida, juega al fútbol y es de generar muchas amistades. Tiene 44 años, no es una persona conflictiva, es la primera vez que nos ocurre algo así en nuestra familia” comenzaron expresando los hermanos de Cristian.

En cuanto a las lesiones concretas de Cristian, su hermana detalló que tiene fisura del pómulo derecho, maxilar, tabique roto y algunos puntos detrás de la nuca, aunque va evolucionando lentamente de manera favorable.

Por último los hermanos de Cristian, pidieron justicia y que “éste tipo de hechos no vuelvan a ocurrir, porque ha sido con mucha alevosía y maldad en una comunidad que no estamos acostumbrados a estos hechos y el agradecimiento especial a tanta gente que nos ha brindado un total apoyo y los profesionales médicos de los dos hospitales y ojalá que esto no vuelva a ocurrir en ningún lugar del Valle de Uco” finalizaron expresan Diego y Jimena Vilchez.