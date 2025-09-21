advertencia

Privacidad infantil en redes: el peligro de ser víctima de abuso sexual

El caso de la docente de Tupungato acusada injustamente de abuso sexual reflota la necesidad de tomar recaudos a la hora de usar redes sociales.

Privacidad infantil
Foto: IA
 Por Pablo Segura

El caso de la vicerrectora de una escuela de Tupungato que fue acusada injustamente por un abuso sexual reflota la peligrosidad que existe hoy en el manejo de las redes sociales y, sobre todo, a la hora de compartir imágenes o videos a través de distintas aplicaciones.

Es que la mujer de 52 años, fue blanco de una imputación por abuso sexual luego de que su nieta de 11 años se grabara e intentara publicar el video en Youtube. Esto generó una alerta internacional por un supuesto caso de abuso sexual infantil y derivó en la detención de la docente.

Lee además
La joven madre de 29 años, fue asesinada por su marido, Damián Minati
Dolor y un pedido de Justicia

A 9 años del femicidio de Janet Zapata en Mendoza: la historia del caso y la condena a su marido
Accidente vial en Guaymallén: murió un motociclista tras volcar y ser embestido por un Mini CooperCuándo prescriben las multas de tránsito y cómo ahorrarte miles de pesos
TRAGEDIA

Accidente vial en Guaymallén: murió un motociclista tras volcar y ser embestido por un Mini Cooper

Sin embargo, funcionarios judiciales advierten sobre estas acciones, sobre todo, a la hora de compartir algún tipo de imagen o video en que aparece un menor de edad.

Privacidad infantil en redes: el peligro de ser víctima de abuso sexual

Si bien se reservan detalles para no entorpecer distintas investigaciones judiciales, es importante destacar que, siempre, existe un control internacional sobre las imágenes y/o videos que son publicados o compartidos a través de distintas aplicaciones de mensajería o redes sociales.

A partir de esto, existe una enorme diferencia entre la situación, por ejemplo, de un padre que comparte con allegados suyos una imagen de su bebé, posiblemente sin ropa, a la de una situación de abuso sexual infantil.

Sin embargo y aunque parezca una obviedad, muchas veces genera alertas internacionales que luego desencadenan en causas judiciales. Eso es lo que pasó en Tupungato.

Funcionarios judiciales que investigan casos de abuso sexual infantil destacan que reciben a diario cientos de alertas por ciudadanos que comparten material compatible con un delito de este estilo.

A partir de esa notificación, el fiscal interviniente investiga. “No es lo mismo el caso de una persona que compartió una sola foto donde se ve su hijo, al de una persona que publica cien imágenes y videos”, explicó una alta fuente judicial, quien admitió que, aun así, existen confusiones.

“Diría que es una situación de experiencia. Uno al analizar la foto, el contexto y la persona que la publica o comparte, puede establecer si se está ante un delito o no”, agregó el investigador.

En ese sentido, desde la justicia insisten en tener “extremo cuidado” a la hora de compartir imágenes de menores, aun cuando no hay ningún tipo de intencionalidad delictiva. Lo que pareciera un mero acto de mostrar algo, puede generar un problema judicial.

Temas
Seguí leyendo

Cuatro heridos tras un accidente vial en el Acceso Este: el conductor dio positivo en alcoholemia

Tragedia en El Nihuil: murió un hombre tras darse vuelta su kayak

El otro lado de la cárcel: cómo trabaja el Servicio Penitenciario en Mendoza para lograr la resocialización

Intentaron pasar 50 aves a Chile en cajas de jugo y fueron detenidos por tráfico ilegal

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario

Accidente fatal en Lavalle: un ciclista falleció tras ser embestido por una camioneta

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta

Declararon culpable al policía acusado del homicidio de Valeria Ramírez, pero evitó la condena por femicidio

LO QUE SE LEE AHORA
Tragedia en El Nihuil: murió un pescador tras darse vuelta su kayak
CONMOCIÓN

Tragedia en El Nihuil: murió un hombre tras darse vuelta su kayak

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de septiembre

Pilar Sordo disertó en General Alvear.
Cultura y reflexión para toda la comunidad

Pilar Sordo inspiró a más de 3.000 personas en el cierre del Congreso educativo en General Alvear

Tragedia en El Nihuil: murió un pescador tras darse vuelta su kayak
CONMOCIÓN

Tragedia en El Nihuil: murió un hombre tras darse vuelta su kayak

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre

¡Inesperado! Granizo sorprende a todos durante un concierto en San Carlos
Al aire libre

¡Inesperado! Granizo sorprende a todos durante un concierto en San Carlos

Te Puede Interesar

Privacidad infantil en redes: el peligro de ser víctima de abuso sexual
advertencia

Privacidad infantil en redes: el peligro de ser víctima de abuso sexual

Por Pablo Segura
La joven madre de 29 años, fue asesinada por su marido, Damián Minati
Dolor y un pedido de Justicia

A 9 años del femicidio de Janet Zapata en Mendoza: la historia del caso y la condena a su marido

Por Carla Canizzaro
El membrillo, una fruta con presencia regional que se expande gracias a la labor de emprendedores
SABORES ARTESANALES

El membrillo, una fruta con presencia regional que se expande gracias a la labor de emprendedores

Por Soledad Maturano