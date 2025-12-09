Peligro en la Ciudad de Mendoza: detuvieron a un conductor con un altísimo nivel de alcoholemia

Un hombre que circulaba en un Volkswagen Up fue retenido por personal policial en la Ciudad de Mendoza, donde realizó maniobras riesgosas. El dosaje de alcoholemia confirmó una altísima graduación.
Un hombre que circulaba en un Volkswagen Up fue retenido por personal policial en la Ciudad de Mendoza, donde realizó maniobras riesgosas. El dosaje de alcoholemia confirmó una altísima graduación.
El hecho ocurrió cerca de la 01.50 en la intersección de Avenida Libertador y Orzali, en plena Ciudad de Mendoza, cuando personal de la Comisaría 6 interceptó a un conductor que circulaba realizando maniobras peligrosas. La presencia del vehículo había sido advertida minutos antes a través del CEO, que alertó sobre su desplazamiento.
El hombre, identificado como P.A.D., manejaba un Volkswagen Up al momento de la detención. Tras ser ubicado por los efectivos, se solicitó la intervención de Tránsito municipal, que procedió a realizar el correspondiente dosaje de alcoholemia.
El test arrojó un resultado de 3.00 g/l, una graduación extremadamente elevada y muy por encima de los límites establecidos por la normativa vigente. Debido al nivel de alcohol en sangre y al riesgo generado en la vía pública, el conductor fue detenido en el lugar.
Posteriormente, se dispuso el traslado del vehículo y la realización de las actuaciones legales correspondientes bajo la órbita de la Comisaría 6 y la autoridad municipal interviniente.
Con el aumento de la Unidad Fija confirmada por ley, por el plazo de un año, las multas leves costarán $42.000 d(100 UF); las graves, $294.000 (700 UF); las gravísimas, $420.000 (1000 UF), y el concurso, cuando el conductor comete dos o más faltas, tendrá un valor de $630.000 (1500 UF).
Estos montos tendrán un descuento de 40% si se abonan dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de realizada el acta vial.
En este sentido, las multas por alcoholemia quedan de la siguiente forma: de 0,2 gramos de alcohol en sangre en el caso de bicicletas con o sin motor, motocicletas y o ciclomotores y de 0,5 en el caso de automóviles a 0,99 gramos de alcohol en sangre, las penas son inhabilitación para conducir por entre 30 y 180 días, multas entre $1.260.000 y $ 2.520.000, equivalentes a 3.000 hasta 6.000 Unidades Fijas, y retención de licencia de conducir.
Y con más de 1 gramo de alcohol en sangre, la falta establece multas económicas que van desde $1.680.000 hasta $4.620.000, equivalentes a 4.000 hasta 11.000 Unidades Fijas.
Las sanciones también incluyen arresto de hasta 120 días e inhabilitación obligatoria para conducir vehículos, que puede variar de 90 a 545 días.