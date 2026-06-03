Mendoza ofrece más de $12 millones de recompensa por tres hombres desaparecidos

Con la intención de obtener nuevas pistas y reactivar investigaciones que permanecen abiertas, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza incrementó las recompensas ofrecidas por información sobre tres casos de desaparición que aún no tienen respuesta. Cada aporte deberá ser clave para avanzar en las causas.

La decisión tiene por objetivo obtener información que permita avanzar en la búsqueda de Juan Manuel Martínez Araujo, Darío Sebastián Codina Bandes y Nataniel Ricardo Guzmán, desaparecidos desde 2023.

La cartera provincial informó que la recompensa asciende a 25.000 Unidades Fijas (UF) para cada caso, lo que equivale actualmente a $12.500.000 . El pago estará sujeto a la calidad y veracidad de los datos aportados, los cuales deberán contribuir de manera significativa al esclarecimiento de los hechos o a la localización de las personas buscadas.

Recompensa de $12,5 millones por datos sobre Juan Manuel Martínez Araujo

El Gobierno provincial ofrece una recompensa de $12,5 millones para quien aporte información que permita determinar qué ocurrió con Juan Manuel Martínez Araujo, así como identificar y llevar ante la Justicia a los responsables de su desaparición.

Según la investigación, el hombre fue visto por última vez entre la noche del 3 de enero de 2023 y la madrugada del día siguiente. De acuerdo con los datos oficiales, Martínez Araujo se encontraba consumiendo bebidas junto a amigos en el bar "La Belu", ubicado en la zona de Tres Esquinas, Perdriel, Luján de Cuyo.

juan manuel martínez araujo Juan Manuel salió de su casa en Perdriel junto a un amigo con destino a la casa de su novia, pero jamás llegó.

Posteriormente abandonó el lugar acompañado por uno de ellos en un vehículo. Horas más tarde, cerca de las 2 de la madrugada del 4 de enero, habría sido dejado en la intersección de calle San Martín y Ruta 15, en las inmediaciones del barrio Juan Pablo II, sitio donde fue visto por última vez.

Entre las características físicas difundidas por las autoridades se destacan:

29 años al momento de la desaparición.

al momento de la desaparición. 1,70 metros de altura aproximadamente.

aproximadamente. Cabello corto teñido de blanco .

. Tez blanca .

. Tatuajes en ambos brazos.

En uno de ellos lleva tatuado el nombre "Franchesco" .

. Vestía una remera color crema, bermuda blanca y zapatillas negras.

Buscan información sobre el paradero de Darío Sebastián Codina Bandes

La Provincia también mantiene vigente una recompensa de $12.500.000 para quienes aporten datos certeros sobre el paradero de Darío Sebastián Codina Bandes.

De acuerdo con la información oficial, el último contacto que se tuvo con él ocurrió el 17 de enero de 2023, alrededor de las 12 del mediodía, mediante una comunicación telefónica.

sebastián codina bandes La investigación para encontrar a Darío Sebastián Codina tuvo imputados y algunas medidas iniciales, hoy continúa sin resultados concretos

Desde entonces no se registraron novedades sobre su ubicación, por lo que la investigación continúa abierta y las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita avanzar en la causa.

Continúa la búsqueda de Nataniel Ricardo Guzmán

Otro de los casos por los que el Gobierno mendocino incrementó la recompensa es el de Nataniel Ricardo Guzmán, desaparecido desde principios de 2023.

La investigación señala que fue visto por última vez el 27 de enero de ese año. Según la denuncia presentada por su expareja, ambos mantuvieron una conversación por WhatsApp ese mismo día a las 13:36, momento en el que Guzmán le informó que había regresado desde la localidad bonaerense de Mar de Ajó tras una discusión.

nataniel guzmán, desaparición Nataniel Guzmán se desempeñaba como abogado y algunos testigos del caso confirmaron que había discutido con su pareja

Posteriormente, el análisis de los registros telefónicos proporcionados por la empresa Claro permitió detectar uno de los últimos movimientos vinculados a su línea celular. Los investigadores establecieron que el 2 de febrero de 2023 a las 19:48 se registró una comunicación captada por una antena ubicada en la zona de Villavicencio, en Las Heras, dato que forma parte de las pistas analizadas por la Justicia.

Desde entonces no hubo nuevos indicios sobre su paradero.

Cómo se pagará la recompensa

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia aclararon que el pago de las recompensas estará condicionado a la utilidad de la información suministrada. Los datos deberán contribuir de manera concreta a la aparición de las personas buscadas, a la identificación de responsables o al avance sustancial de las investigaciones.

La validez de la información será evaluada y certificada por las autoridades fiscales y judiciales intervinientes en cada expediente.