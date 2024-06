Mega operativo policial en Junín para rescatar a una mujer secuestrada

Caso Loan Descartaron la teoría: la hija de Carlos Pérez no sería Sofía Herrera

Hasta ese lugar llegaron efectivos policiales pero no lograron dar con la víctima. Minutos después, los policías lograron comunicarse con la mujer, de 20 años y quien con un teléfono llamó también al 911 para denunciar el hecho de violencia de género.

Captura.JPG San Martín al 900, en Junín, donde rescataron a la víctima.

La joven, llorando, aseguraba estar secuestrada pero no podía aportar la dirección. “Estoy en un galpón, mi pareja no me deja salir”, decía, desesperada, la mujer.

La gravedad de la situación provocó un importante despliegue policial del que participaron efectivos de varias divisiones, incluso del Cuerpo de Aviación, drones, canes, Policía Rural y hasta de Lucha contra el Narcotráfico.

Preocupados y temiendo que la víctima pudiera estar en peligro, efectivos de investigaciones comenzaron a requisar cada vivienda que tienen consigna por violencia de género. Todos los registros fueron negativos, por lo que luego empezaron a revisar las casas colindantes a esos inmuebles.

Sin tener los resultados esperados, la búsqueda continuó durante más de dos horas y gracias a trabajos de inteligencia, los detectives lograron llegar a una casa de calle San Martín al 900, a metros de un conocido local comercial, donde hallaron a la víctima.

Al ser rescatada, la joven explicó que su pareja “la encerraba constantemente” y que había sido víctima de “violencia física”.

La fémina fue asistida por personal de Asistencia a la Víctima y luego derivada al Centro de Salud de Junín. En tanto que en la escena del rescate trabajaron peritos de Científica y funcionarios judiciales.

Cerca de las 3 de la madrugada, el acusado se presentó en la Comisaría 22 de La Paz, quedando detenido. Fuentes policiales identificaron al sospechoso como un joven de 27 años de nacionalidad colombiana -se reserva su nombre para proteger la identidad de la víctima-.

El caso es investigado ahora por la Oficina Fiscal de Junín. En las próximas horas se definirá la situación procesal del individuo.