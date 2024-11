Maltrato animal: un hombre golpeó con una pala a una perra hasta desmayarla

Cerca de las 20 del pasado sábado , repentinamente Gala , el nombre de la perra agredida , escapó de su hogar ubicado en el barrio San Carlos y su dueña no pudo detenerla a tiempo. " Yo la tengo de bebé y está criada como si fuera un niño , no porque la quiera justificar pero yo sé lo que tengo . La perra nunca mordería a una persona", aseguró la propietaria.

Luego de esto, tras separarlos a tiempo y caer de espaldas hacia el suelo, un vecino de la zona salió con una pala entre las manos y comenzó a pegarle con la cabeza metálica solo a Gala. "Yo le empiezo a pedir por favor que deje de pegarle y él me decía "no, no; esto no termina acá". "Con la perra llena de sangre y con el susto que me pegó pensé 'Dios, me la va a matar'"