5 de abril de 2026
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Luján de Cuyo

Luján de Cuyo, escenario de un fuerte accidente con 4 heridos: un menor fue hospitalizado

Un choque frontal en Luján de Cuyo dejó cuatro personas heridas, entre ellas un niño de 7 años. El accidente ocurrió en Ruta 15 y movilizó a policías, bomberos y médicos.

Accidente en Luján de Cuyo: los vehículos intervinientes fueron una camioneta Ford Ranchera y un Renault Sandero.

Accidente en Luján de Cuyo: los vehículos intervinientes fueron una camioneta Ford Ranchera y un Renault Sandero.

Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.
 Por Celeste Funes

La mañana del domingo en Luján de Cuyo comenzó con un violento choque frontal que dejó a cuatro personas heridas, entre ellas un menor de edad. El impacto involucró a dos vehículos y provocó la intervención de equipos de emergencia, mientras las autoridades investigan las causas del accidente vial.

El siniestro se registró alrededor de las 06.50, cuando vecinos de la zona alertaron al 911 sobre un siniestro en la intersección de Ruta 15 y calle Funes, con posibles víctimas atrapadas en el interior de los vehículos. Inmediatamente, se desplegó un operativo con personal policial, equipos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y bomberos voluntarios, quienes trabajaron en el lugar para asistir a los heridos.

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¿Cómo fue el accidente vial ocurrido en Luján de Cuyo?

Según las primeras informaciones, una camioneta Ford Ranchera, conducida por un hombre de 31 años, circulaba por Ruta 15 en dirección sur, mientras que un Renault Sandero, manejado por una mujer de 42 años, lo hacía en sentido contrario. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos protagonizaron una colisión frontal de gran impacto, que dejó severos daños materiales y múltiples lesionados.

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Las autoridades investigan cómo fue la mecánica del siniestro vial que protagonizaron dos vehículos sobre la Ruta 15, en Luján de Cuyo.

Las autoridades investigan cómo fue la mecánica del siniestro vial que protagonizaron dos vehículos sobre la Ruta 15, en Luján de Cuyo.

El conductor de la camioneta sufrió “fractura de pierna izquierda y aplastamiento de tórax”, mientras que su acompañante, una mujer de 36 años, presentó “fractura en pierna derecha y lesiones en el rostro”. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Central, donde permanecen bajo atención médica.

Por su parte, la conductora del Renault Sandero resultó con “fractura de pierna derecha y aplastamiento de tórax”, por lo que también fue derivada al mismo centro asistencial. En tanto, el menor de 7 años que viajaba con ella sufrió “fractura en pierna izquierda y traumatismo encéfalo craneano (TEC)”, siendo trasladado al Hospital Notti para su evaluación y tratamiento.

Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que buscará determinar la mecánica del hecho y establecer responsabilidades. Mientras tanto, el episodio vuelve a poner en foco la seguridad vial en rutas mendocinas, especialmente en horarios de baja visibilidad y circulación reducida.

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