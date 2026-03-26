26 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Lavalle

Lavalle: murió la mujer que sufrió un accidente vial en moto

Una mujer de 46 años falleció tras luchar por su vida tres días, luego de un grave accidente vial en Lavalle.

Grave accidente vial dejó a una mujer fallecida.&nbsp;

Grave accidente vial dejó a una mujer fallecida. 

 Por Pablo Segura

Una mujer de 46 años falleció este jueves luego de permanecer tres días en estado crítico en el hospital Central, como consecuencia de un accidente vial ocurrido el lunes pasado, en horas de la noche, en Lavalle, en tanto que su familia decidió donar sus órganos.

La víctima, Cecilia Noelia Suarez (46), sufrió heridas de suma gravedad tras el choque y horas después se le decretó la muerte cerebral, por lo que su familia, en las últimas horas, decidió donar sus órganos y tras esta acción se confirmó su deceso.

Lee además
Grave choque entre motos en Lavalle: dos heridos y una mujer embarazada hospitalizada

Fuerte accidente en Lavalle: una embarazada hospitalizada y hay más heridos
Un tractor cayó en un canal de riego en Lavalle y dejó un herido

Dramático vuelco en Lavalle: un tractor cayó a un canal y dejó un herido

El siniestro ocurrió a las 21 del lunes pasado en Gustavo André, cuando la moto en la que viajaba la víctima sufrió un reventón de cubierta, provocando que el conductor perdiera el dominio del rodado y ambos ocupantes cayeran bruscamente al asfalto.

Lavalle: murió la mujer que sufrió un accidente vial en moto

Según la reseña policial del accidente vial en cuestión, todo ocurrió en calle Quiroga, en la bifurcación Cortaderas, en Gustavo André, Lavalle.

La víctima fatal, Cecilia Noelia Suarez (46), viajaba como acompañante en una Motomel 150 cc, cuando por las causas mencionadas el conductor del rodado, de 45 años, perdió el dominio del rodado, provocando la caída de ambos.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado confirmaron que la mujer había sufrido heridas de suma gravedad, indicando su estado de salud era crítico. Por esto fue llevada de urgencia al hospital Central, donde horas después se le decretó la muerte cerebral.

Por su parte, el conductor sufrió politraumatismos varios y quedó internado.

La investigación del accidente vial quedó en manos de la fiscalía de Lavalle.

Temas
Seguí leyendo

Asfalto, viviendas y programas sociales: el balance de gestión presentado en Lavalle

Gonzalo Aset: detalles de la audiencia judicial y declaraciones de su madre

Conmoción total en una escuela de Godoy Cruz por la muerte de un adolescente de 15 años

Conmoción en Godoy Cruz por la trágica muerte de un hombre

Salió en moto hacia Mendoza, desapareció en la ruta y fue hallado muerto en Alvear

Menor denunció que fue violada por dos hombres en Guaymallén

Qué provocó el grave incendio en el casino de San Martín que generó pérdidas totales

Terrible choque dejó a una mujer grave en Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
El abuso sexual habría ocurrido en un descampado. 

Menor denunció que fue violada por dos hombres en Guaymallén

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de marzo: números ganadores del sorteo 3359.

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de marzo: números ganadores del sorteo 3359

Cómo es el procedimiento de eutanasia que recibirá Noelia Castillo Ramos 

Cómo es el procedimiento de eutanasia que recibió Noelia Castillo Ramos

Tiene 25 años y se someterá a eutanasia: la drástica decisión de Noelia

Un caso que impacta: la dura historia detrás de la eutanasia de una joven de 25 años

El Gobierno de Mendoza impone el uso de notificaciones digitales en la administración pública

Mendoza cambia el sistema de notificaciones para empleados estatales

La vicegobernadora volvió a generar polémica en redes sociales.

Un intendente radical le respondió a la vicegobernadora sobre la cifra de desaparecidos: "Es gravísimo"