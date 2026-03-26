Lavalle: murió la mujer que sufrió un accidente vial en moto

Una mujer de 46 años falleció este jueves luego de permanecer tres días en estado crítico en el hospital Central, como consecuencia de un accidente vial ocurrido el lunes pasado, en horas de la noche, en Lavalle , en tanto que su familia decidió donar sus órganos.

La víctima, Cecilia Noelia Suarez (46), sufrió heridas de suma gravedad tras el choque y horas después se le decretó la muerte cerebral, por lo que su familia, en las últimas horas, decidió donar sus órganos y tras esta acción se confirmó su deceso.

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El siniestro ocurrió a las 21 del lunes pasado en Gustavo André , cuando la moto en la que viajaba la víctima sufrió un reventón de cubierta, provocando que el conductor perdiera el dominio del rodado y ambos ocupantes cayeran bruscamente al asfalto.

Según la reseña policial del accidente vial en cuestión, todo ocurrió en calle Quiroga, en la bifurcación Cortaderas, en Gustavo André, Lavalle.

La víctima fatal, Cecilia Noelia Suarez (46), viajaba como acompañante en una Motomel 150 cc, cuando por las causas mencionadas el conductor del rodado, de 45 años, perdió el dominio del rodado, provocando la caída de ambos.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado confirmaron que la mujer había sufrido heridas de suma gravedad, indicando su estado de salud era crítico. Por esto fue llevada de urgencia al hospital Central, donde horas después se le decretó la muerte cerebral.

Por su parte, el conductor sufrió politraumatismos varios y quedó internado.

La investigación del accidente vial quedó en manos de la fiscalía de Lavalle.