Las Heras: realizaba una conexión ilegal de luz, cayó de un poste y murió

Este lunes, un hombre murió en el departamento de Las Heras. El fallecido intentaba realizar una conexión ilegal de luz, cuando cayó del poste y murió.
Eran las 13:20 cuando Esteban Villegas, de 34 años, cayó de un poste de luz, tras intentar colgarse del servicio, en las inmediaciones de calle San Martín y Paraguay del departamento de Las Heras.
Según el comunicado policial, "un llamado a la línea para emergencias 911 alertaba sobre la presencia de un sujeto quien se habría caído de un poste de luz; al arribo del personal policial logran dar con la persona quien yacía sin vida tendida en la calzada".
Tras investigar, las autoridades establecieron que el hombre se había intentado colgar de la luz, perdió el equilibrio y cayó desde unos seis metros de altura. La Oficina Fiscal de Las Heras investiga el caso.