La Policía Federal secuestró importante cargamento de droga en San Rafael.

Todo comenzó hace aproximadamente dos meses, cuando el personal de la Policía Federal Argentina con asiento en San Rafael, recibió la denuncia en la que se daba cuenta que un hombre del Barrio Policial simulaba la comercialización de venta de estupefacientes al menudeo , a través de una despensa. Esta modalidad es muy común en las personas que se dedican a vender drogas, ya que es una manera de encubrir ese delito, teniendo en cuenta que, si tuvieran simplemente una vivienda particular, el sólo hecho de ser “visitados” por varias personas en diferentes horarios llamaría la atención de los vecinos.

Luego de ello, los efectivos de la División Unidad Operativa Federal San Rafael, este viernes 3 de mayo, ingresaron al negocio y la vivienda particular del principal sospechoso, quien había ocultado la droga y el dinero en un recóndito lugar de su morada. Pero la astucia del investigado se logró frustrar, gracias a “AQUILES” y su guía, el can detector de drogas con el que cuentan los uniformados para este tipo de procedimientos, quien fue aún más astuto y encontró la droga fraccionada lista para la venta, cuya cantidad no fue aportada por reserva judicial.

También hallaron una importante cantidad de dinero que podría ser fruto de la venta de drogas, teléfonos celulares que posiblemente sean sometidos a pericias, como así también varias armas de fuego de las que el hombre carecía de documentación y gran cantidad de municiones, tomando intervención por ello el Ayudante Fiscal de la Comisaría 8va.

También le secuestraron una camioneta Ford Ranger, que podría ser utilizada por el dealer para realizar las ventas.

El sujeto quedó detenido en la sede de Policía Federal, en donde permanecerá alojado a disposición de la Justicia Federal, en cuanto a los otros dos jóvenes, posibles compradores, recuperaron su libertad a las pocas horas, luego de constatarse que no tenían pedido de captura vigente.