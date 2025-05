La jueza Julieta Makintach quedó afuera del juicio por la muerte de Maradona

Al principio del audiovisual aparece un recopilado de los medios de comunicación cuando anunciaban la noticia del fallecimiento del ex jugador. Además, hay imágenes del debate oral y público . "Se trata de seis capítulos donde se filman las dos primeras semanas del debate oral y público ", explicó el fiscal Patricio Ferrari.

Por su parte, el abogado Fernando Burlando señaló que las imágenes utilizadas para el documental son "clandestinas" y que "hoy se define todo" respecto a la continuidad del debate.

El repudio de los letrados hacia Makintach

En medio de la audiencia en San Isidro, la jueza Julieta Makintach ratificó que "no conocía el material" del documental basado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. "Lamento que no me crean, es una sorpresa para mí", añadió.

El documental protagonizado por Makintach se llama "Justicia divina". En este sentido, Julio Rivas, defensor de Luque expresó que siente "tristeza, vergüenza y angustia" por el escándalo.

juicio, diego maradona Se dictó un cuarto intermedio de dos horas para conocer los fundamentos de las partes Foto: NA

"La jueza Makintach no puede estar en este proceso", afirmó. "Pido perdón a las víctimas, a mi cliente y a los demás acusados por haber pedido la recusación de la magistrada", añadió.

Por otro lado, Miguel Ángel Pierri, uno de los defensores del jefe de enfermeros, Mariano Perroni, manifestó sentir "vergüenza" por el escándalo del documental basado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.