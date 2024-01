La estafa de los alquileres ya está presente en Mendoza

"Yo lo abrí con confianza porque pensé que me estaban hablando de una inmobiliaria real, no desconfié. Pero con ese enlace que me pasaron, lograron entrar a mi WhatsApp. Después le escribieron a varios compañeros de trabajo, amigos, familia y les pidieron plata prestada", expresó la mujer. "Yo lo abrí con confianza porque pensé que me estaban hablando de una inmobiliaria real, no desconfié. Pero con ese enlace que me pasaron, lograron entrar a mi WhatsApp. Después le escribieron a varios compañeros de trabajo, amigos, familia y les pidieron plata prestada", expresó la mujer.

alquileres.jpg La odisea de los Alquileres: así viven los jóvenes en Mendoza

"Algunos supongo que se dieron cuenta que no era yo, pero dos amigas les terminaron haciendo transferencias. Los ladrones escribieron desde mi WhatsApp, con mi nombre y foto y les dijeron a mis conocidos que necesitaba hacer una transferencia urgente, pero que no podía", agregó.

Luego de enviar los datos de la persona a la que debían realizarle el depósito, los delincuentes cortaron la comunicación.

"Hicimos la denuncia, pero lo que más lamento es no haberme dado cuenta antes. Siempre estoy atenta a las estafas pero esta vez me tocó a mí". "Hicimos la denuncia, pero lo que más lamento es no haberme dado cuenta antes. Siempre estoy atenta a las estafas pero esta vez me tocó a mí".

Juegan con la necesidad

El pasado 2 de enero por la mañana, una reconocida inmobiliaria recibió un llamado. Se trataba de una señora que consultaba por un departamento ubicado en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, que "estaba publicado por esa empresa, pero exigía una peculiar forma de pago".

En concreto, la señora les comentó que a través de las redes sociales había visto un departamento para alquilar, que utilizaba las imágenes de la inmobiliaria. Al consultar por el mismo, los supuestos vendedores le explicaron que "tenían una gran cantidad de interesados" y le recomendaron que se apurara para señarlo antes de que fuera alquilado por otro.

Sin ningún papel de por medio y de manera virtual los delincuentes (que se hacían pasar por agentes inmobiliarios) le pidieron la transferencia de una suma de dinero.

Ante la desconfianza por la transacción, la mujer decidió llamar a la inmobiliaria y consultarle "si se manejaban de esa manera para alquilar".

alquileres 1.jpg Alquileres en San Rafael: ¿cuánto cuesta?

"Como agentes, le dijimos obviamente que nunca pase dinero de manera virtual y que nosotros siempre hacemos los contratos en la oficina. Nadie les va a exigir el dinero sin antes seguir una serie de pasos", contó una de las agentes inmobiliarias a este diario. "Como agentes, le dijimos obviamente que nunca pase dinero de manera virtual y que nosotros siempre hacemos los contratos en la oficina. Nadie les va a exigir el dinero sin antes seguir una serie de pasos", contó una de las agentes inmobiliarias a este diario.

Una por una: cómo prevenir estafas virtuales

Con el fin de prevenir estafas virtuales, el Ministerio de Seguridad dio a conocer medidas de prevención para evitar hechos delictivos.

Las modalidades suelen realizarse a través de un llamado telefónico, WhatsApp, correo electrónico o por redes sociales .

Los especialistas aconsejan, ante una estafa, siempre llamar al 911 o realizar la denuncia de forma on-line ingresando aquí.

Evitar compartir datos bancarios, claves, pin, códigos de verificación, usuario y contraseñas. Si se accede a cuentas bancarias, hacerlo desde redes seguras. "Las entidades bancarias, empresas y organismos gubernamentales jamás piden datos personales completos para terminar trámites", recordaron.

No ingresar a páginas ni aplicaciones a través de links o enlaces dudosos recibidos por WhatsApp, correo electrónico o publicados en redes sociales. Las páginas seguras empiezan siempre con "https://".

estafas virtuales, estafa Recomendaciones para evitar estafas virtuales: ante todo, hacer una pequeña investigación.

Los delincuentes pueden falsificar fotos de perfil de personas, marcas, organismos y empresas , por lo que es importante verificar los datos de autenticidad de las páginas en las cuales se navega.

Eliminar los correos electrónicos sospechosos y no responder a mensajes ni llamadas de números desconocidos.

Al pedir dinero por WhatsApp, chequear el número y, si el contacto no es conocido, reportarlo y bloquearlo.

No realizar compras en redes sociales o sitios de internet que no garanticen la identidad de las personas que ofrecen los productos y servicios.

Usar claves diferentes para las distintas aplicaciones o sitios de internet, y cerrar todas las sesiones y sistemas al terminar la transacción.

También puede interesarte leer: Alquileres: el alarmante dato que refleja la realidad en Mendoza