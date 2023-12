Juicio a Walter Bento: arrepentido confesó haber pagado U$S 80.000 de coima

coimas en la justicia federal Juicio a Walter Bento: testigo complicó al ex juez y hubo cruces entre abogados

“Pagué un soborno, una plata que me pedían para tener un beneficio en mi causa, que era el sobreseimiento”, explicó Calderón, uno de los 33 imputados que tiene la mega causa que tiene como principal sospechoso al ahora ex juez federal Walter Bento.

Pero además nombró a Diego Aliaga, indicando que era el nexo entre Ortego y el juez investigado

“Diego Aliaga era parte de la cadena de pedido de plata que era para el señor juez, Walter Bento”, sostuvo.

Cómo eran los acuerdos para el pago de coimas a Walter Bento

En su declaración de arrepentido, Calderón dio detalles de su casa, donde estaba detenido y procesado por contrabando.

“Tenía otro abogado y lo cambié por Luciano Ortego, a él lo conocía del poker. Me trajo a una reunión con Diego Aliaga. Me pidieron 80.0000 dólares a cambio de sobreseimiento. Me dijeron que iba a tener el beneficio rápido. En su momento accedí. Mal hecho. Entregué dos vehículos, un BMW que tenia a la venta y posteriormente una camioneta Mercedes Benz X6, que se la llevé a Aliaga a su domicilio”, contó Calderón.

Luego dio detalles de cómo siguió la negociación: “Como entre los dos autos no llegaba al monto, me dictan la falta de mérito (cuando se libera a un imputado pero sigue vinculado a la causa). Empecé a pedirles (a Ortego y Aliaga) el sobreseimiento, pero a medida que pasaba el tiempo me pedían más plata”.

“Me sentí en una situación complicada. Era seguir con ellos o perder todo. Empecé con problemas con Aliaga y Ortego. Tuve peleas. Entre ellos se culpaban. Me pedían una diferencia de entre 20.000 y 25.000 dólares”, contó.

La defensa de Walter Bento insiste con la domiciliaria

La semana pasada los abogados defensores del juez pidieron al tribunal que se “sustituta la medida de coerción de prisión preventiva por la de detención domiciliaria”, pero los jueces rechazaron el planteo.

Ante esto, este miércoles la defensa presentó un recurso de casación e insistió en que Walter Bento acceda a la prisión domiciliaria teniendo en cuenta la salud de su hijo discapacitado.

En la presentación, los letrados hacen hincapié en la patología del joven y también en “la falta de pruebas para sostener la acusación contra Bento”. La Cámara deberá resolver este planteo.