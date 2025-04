Juicio por la muerte de Maradona: Stinfale dijo que no quería que Luque lo opere

Este martes, Víctor Stinfale declaró en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y afirmó que "no quería" que el neurocirujano Leopoldo Luque opere al ex jugador por el hematoma subdural.

Durante la noche del 3 de noviembre de 2020, el ex entrenador de Racing y Deportivo Mandiyú ingresó al quirófano por el hematoma subdural que le detectaron en el sanatorio Ipensa, en La Plata.

Cuando entró a la habitación del paciente, Luque le dijo que "le iba a cagar la carrera", a lo que Víctor le contestó: "No, te voy a tirar por la ventana". Después le aseguró a Maradona que sería atendido por otros profesionales, pero el deportista rechazó su idea y arremetió: "No, a mí me opera Luque".

También podés leer: Dalma Maradona y Víctor Stinfale declararán en el juicio por la muerte de Diego

De acuerdo a la fuente, Stinfale insistió con que Luque no estaba a la altura para realizar el procedimiento en la cabeza de Maradona y que parecía más un "fan" de "Pelusa", mientras que mencionó: "Lo descuidaron porque trataron una cuestión referida al alcohol y no al corazón, que era lo que correspondía".

El letrado reconoció que luego en la vivienda del country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, actuaba de intermediario, al tiempo que recalcó que Swiss Medical se comprometió a aportar todo lo que fuera necesario. Con respecto a la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, destacó que los conoció en la clínica Olivos.