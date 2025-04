Juicio por la muerte de Maradona: declararon las hermanas del exfutbolista y el martes lo hará Verónica Ojeda

"En la clínica no tuve contacto con ningún médico de mi hermano, pero al único que conocía era a Luque . Lo vi en el verano de 2019", dijo Claudia , quien aseguró: "Del encuentro participaron las tres hijas, Verónica Ojeda, el neurocirujano y Cosachov. Nos juntamos en la cafetería".

Y resaltó: "Charlamos sobre la posibilidad de llevarlo a una casa o que siga el tratamiento en una clínica". En este sentido, Claudia opinó que "la internación sería difícil" dado la complejidad de su salud y que, por ese motivo, "se decidió llevarlo a la vivienda del country San Andrés", pero "no recordó quien lo dijo".

Cuando el ex técnico de la Selección argentina falleció el 25 de noviembre de 2020, la familiar destacó que su hermana Rita le comentó que "se descompensó" y que, al llegar al barrio cerrado, "ya estaba muerto".

"Tras la muerte, no volví a tener contacto con Luque y el resto del personal de salud", agregó, a la vez que sostuvo: "No me gustó verlo mal el día de su cumpleaños. Lo vi viejito y con tristeza".

Con respecto al trabajo de los siete acusados por el presunto homicidio simple con dolo eventual, opinó que "no tiene un concepto ni bueno ni malo" y que Maximiliano Pomargo, Vanesa Morla y la cocinera Monona lo acompañaban.

Ana Maradona juicio Maradona Ana y Claudia Maradona declararon en la octava audiencia. NA

Conflictos familiares

Luego, Fernando Burlando, el asesor de Dalma y Gianinna, le preguntó por la supuesta apropiación de las marcas del "Diez", pero el abogado de Claudia, objetó en diversas ocasiones porque la interrogación "interfiere" en la otra causa que investiga a las hermanas por defraudación y administración fraudulenta.

Burlando le consultó a la menor de las hermanas si tuvo algún vínculo contractual con su hermano antes o después de su deceso, a lo que la testigo le contestó: "No entiendo la pregunta". En ese marco, Pablo Jurado interrumpió a Burlando y consideró ante los jueces: "Me opongo, interrumpo porque la pregunta interfiere en el otro proceso".

Los magistrados Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach deliberaron y votaron que el abogado de las hijas podía preguntar nuevamente. Sin embargo, Jurado redobló la apuesta y los jueces declararon un cuarto intermedio en el que decidieron que Burlando continúe con las interrogaciones. Una vez que la audiencia se reanudó, Claudia expresó que Diego "le dejó los derechos de las marcas".

También podés leer: Juicio por Maradona: los peritos afirmaron que el cuerpo "tenía un avanzado cuadro de cirrosis"

El testimonio de Ana Maradona

Por su parte, Ana, de 74 años, sostuvo que "no tiene relación con Dalma y Gianinna" porque ellas "se distanciaron". De acuerdo a su relato, "Diego era de carácter fuerte. A veces se dejaba atender y otras no. Se dejaba atender por Luque".

"La última vez que lo ví fue en Olivos después de la cirugía. Estaba bien. Me dijo que le dolía el alma", reveló.

A su vez, repasó la reunión en el sanatorio: "Estaban Dalma, Gianinna, Jana, mis hermanas Claudia y Rita, Luque, Cosachov y gente de Swiss Medical". La mayor de los ocho hermanos manifestó que "las hijas decidían qué hacer" con el ídolo argentino porque "ya eran mayores": "Ellas me dijeron que murió".

Tras la externación, Ana comentó que "solamente se comunicaban fluidamente por llamadas", que lo "notaba bien" y que su hermano tomaba los medicamentos por voluntad propia: "Nadie lo obligaba, él decidía".

Burlando intentó averiguar otra vez el asunto de las empresas del ex futbolista: "Mi hermana Rita es la presidenta de Sattvica S.A.". Además, Ana respondió que no sabe quién se ocupaba de los gastos médicos en Tigre, aunque Ramírez, el representante de Diego Maradona Junior, pidió la palabra y sostuvo que la mujer incurrió en una contradicción.

El letrado consignó que Ana hace unos años dijo: "Obvio, lo pagaba Matías Morla". La jubilada contestó que "puede ser que lo haya dicho, no lo recuerdo". Los jueces le solicitaron que sea más clara y Ana respondió de manera ofuscada: "Posiblemente lo dije, tengo 74 años, no 20".

En tanto, recalcó que en la reunión de Olivos el personal de salud aseguró que habría "aparatología médica" en la residencia de Tigre: "Entendí que iba a haber aparatología médica y elementos para medir la presión".

Jana Maradona juicio Jana Maradona, hija del exfutbolista, estuvo presente en la audiencia. NA

Qué dijo Rita Maradona

Rita Maradona, la última de las hermanas de Diego que declaró en el juicio, manifestó que en la reunión de la clínica Olivos Dalma dijo: "Ustedes no tienen nada que ver acá, ya somos grandes y decidimos nosotras".

La presidenta de Sattvica S.A. sostuvo que en ese encuentro estuvieron presentes Dalma, Gianinna, Jana, el psicólogo Carlos Díaz, Cosachov, pero no recordó si se encontraba Luque. Además, resaltó que "dos o tres días antes de la muerte se restringieron las visitas" al country de Tigre: "Creo que las hijas decidieron eso".

Sin embargo, dijo que no tuvo contacto con Maradona cuando estaba en la casa del barrio privado San Andrés. Sobre Luque, consideró que el neurocirujano era el médico de cabecera de su hermano porque "era el único que lo atendía". A su vez, reveló que el periodista deportivo Martín Arévalo fue quien le comunicó la noticia del deceso, tras una pregunta de Burlando.

"Cuando llegamos a Tigre, Claudia Villafañe nos confirmó el fallecimiento", sentenció Rita, quien recordó: "Siempre iba los fines de semana a visitarlo a Campos de Roca y tomaba la medicación. Abría su botellita de agua y la consumía. Se la recetó el doctor Alfredo Cahe". Y añadió: "Los psicofármacos los consumía para dormir".

Por su parte, aseveró que "hace tres años" no tiene relación con las hijas de Diego: "Soy la tía. No soy amiga ni enemiga". En tanto, aseguró "no tener negocios" con su hermano: "Siempre nos ayudaba económicamente. Quiso darnos lo mejor a nosotros".