Ingresaron a robar a un local y un nene de 5 años los atacó con una escoba: "Se cree Spiderman"

Un niño de 5 años defendió a su mamá de un robo con una escoba

"El primero se hizo pasar por cliente, me pidió un juguete que ya está discontinuado y al decirme eso me alertó. Y el segundo viene corriendo, me muestra el arma y me dice: 'Metete adentro'. Mi nene estaba atrás dibujando y jugando", contó la mujer en diálogo con C5N. Según informó dicho medio, un tercer individuo esperaba a los delincuentes en un vehículo.