Importante operativo de rescate de una mujer en un hotel del centro de Mendoza

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " En pleno microcentro de Mendoza, un operativo policial logró evitar una tragedia. Una mujer de 51 años había amenazado con arrojarse desde la terraza del Amérian Executive Mendoza Hotel. Las autoridades actuaron rápidamente al recibir el alerta y desplegaron un importante dispositivo de seguridad. La intervención fue liderada por un negociador del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), pero al no lograr resultados, se sumaron las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), Bomberos del Cuartel Central y el Grupo Especial de Seguridad (GES). La mujer había expresado que ya no quería seguir viviendo, lo que hizo necesaria la intervención táctica. Finalmente, gracias a la rápida y efectiva acción de los equipos de seguridad, la mujer fue rescatada y asistida por personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Fue trasladada al Hospital El Carmen para recibir la atención que necesitaba. Más información en sitioandino.com #rescate #Mendoza"

