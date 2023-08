Homicidio en San Rafael: "A mi hijo lo mataron entre varios"

El asesinato de un jovencito que fue a un cumpleaños de 15 conmociona a San Rafael , mientras la Justicia aún no cuenta con testigos que señalen abiertamente al homicida. Eso es lo que llevó a la madre de Luciano Gómez (18) a rogar ante las cámaras de Televisión Andina que quienes fueron a la fiesta y vieron el ataque, “hablen”.

Graciela estaba trabajando en Las Leñas. Su hijo Luciano el sábado a la noche se fue a un cumple de 15, mientras el hermano se quedaba en casa “porque tenía fiebre, y no fui”, nos cuenta el muchacho de 22 años, dolido por no haber podido enfrentar él a los agresores.

Pero el ataque mortal fue afuera de la casa de la fiesta . A dos cuadras, según le narraron a Graciela. “En el velorio de mi hijo se me acercó una chica, que fue quien lo ayudó a levantarlo para cargarlo en la camioneta de la policía que lo llevó al hospital. Ella vio cómo le pegaban y dijo que era afuera de la casa del cumpleaños ”, le dice a este periodista entre lágrimas que se escapan detrás de sus oscuros anteojos, que esconden las marcas de un dolor inimaginable.

A esa chica quiere escuchar el fiscal Javier Giaroli, porque es una testigo importante. Hasta ahora, nadie habría “marcado” certeramente al que dio el puntazo fatal. “Fueron varios”, le dijeron a Graciela. Quizá por eso hubo tantos aprehendidos al comienzo del caso.

Quedaron dos que han sido señalados por otros testigos. Uno de ellos, hace poco salió de la cárcel, y el otro es conocido porque su papá es un famoso ex jugador que llegó a la primera división del fútbol argentino.

“Ellos ya tienen otra muerte, y no están presos; uno salió hace poco”, se queja la familia de la víctima.

El ataque fue a traición. Los siguieron a Luciano y sus amigos en un auto, se bajaron y los apuñalaron. Hay dos heridos todavía en el hospital.

“Era como a dos cuadras. Ellos venían en un vehículo y lo apuñalaron por la espalda, no solamente a mi hijo, sino a los que están internados. Ya se estaban yendo”, le dijo a Graciela la chica que le habló en el velorio.

“Lo caranchearon y lo mataron por la espalda”, sintetiza el hermano mayor de Luciano.

La testigo clave vio “cómo lo golpearon y apuñalaron. Se les desangró en los brazos antes de llegar al hospital. Hablen, necesitamos testigos. Ese tipo ya mató y está libre; si hubiera estado adentro, esto no pasaba. Ahora tiene otra muerte”.

“Fueron varios, no fue una sola persona”, agregó la madre entre sollozos, y pidiendo “justicia”. “No me pude despedir de él; necesito que los testigos se acerquen, yo sé que hay muchos testigos; pero si se quedan callados esto sigue en la nada. Acá en San Rafael pasan muchas cosas de estas. Entran y salen como si nada. El caso de mi hijo no tiene que ser un caso más; hay tres chicos internados todavía ”, implora la mamá de otro chico asesinado en San Rafael.