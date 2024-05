Hallan en Luján de Cuyo más de 10 kilos de explosivos

Los efectivos frenaron la marcha del móvil y los individuos, al ver esta acción, decidieron lanzar un bolso y escapar corriendo.

Ante esto, los policías salieron detrás de estos pero no lograron atraparlos. Luego revisaron el bolso y encontraron los explosivos.

De esta forma, le dieron intervención a la brigada especialista en este tipo de materiales, desde donde confirmaron el tipo de explosivo hallado.

El procedimiento policial fue remitido a la Oficina Fiscal 11 de Luján de Cuyo y ahora la fiscalía de delitos no especializados inició una causa para investigar el origen del material. Por el momento no hay detenidos, en tanto que los pesquisas prefirieron no aportar mayores detalles del caso.

En tanto que ahora los especialistas en este tipo de materiales realizarán un análisis más exhaustivo de lo secuestrado y un nuevo pesaje.